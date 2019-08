Social-democraţii, despre „bătălia” pierdută în 26 mai. Dăncilă: Europarlamentarele nu au fost câştigate de PNL sau USR, au fost pierdute de PSD

Viorica Dăncilă le-a transmis colegilor, vineri la Constanţa, că nu PNL sau USR a câştigat europarlamentarele, PSD a pierdut scrutinul pentru europene. Preşedintele social-democrat a precizat că mesajul partidului nu s-a axat pe realizările Guvernului, PSD fiind în defensivă atacurilor opoziţiei.

„Vreau să specific la ceea ce fac referire. Dragele mele colege, dragi colegi, alegerile europarlamentare nu au fost câştigate de PNL sau USR, au fost pierdute de PSD, şi trebuie să pornim de la această realitate, trebuie să vedem unde am greşit, unde am pierdut încrederea oamenilor, unde ne-am abătut de la drumul electoratului nostru, epntru că nu mai vrem să facem aceleaşi greşeli. Nu vreau să sancţionăm pe nimeni, nu vreau să certăm pe nimeni, vreau să readucem încrederea românilor care ne-au votat în 2016 şi acum nu au mai venit alături de PSD. E adevărat că nu au votat cu alt partid, dar s-au desprins de mesajul nostru politic şi nu au mai venit la vot. E adevărat că s-a greşit? Oare am acţionat noi bine în organizare? Oare la europarlamentare am fost noi la fel de bine organizaţi în fiecare localitate? Am avut aceeaşi comunicare cu cetăţenii?”, a afirmat Viorica Dăncilă, vineri, în cadrul Conferinţei de alegeri a Organizaţiei Judeţene Constanţa.

Premierul a mai spus că trebuie schimbată abordarea PSD în comunicarea lucrurilor bune pe care partidul şi guvernul le-au făcut pentru români.

„Oare am comunicat noi la fel de bine ce a realizat acest Guvern, aici la Constanţa, în fiecare judeţ? Eu spun că nu. Am răspuns atacurilor venite din partea opoziţie şi pe acea temă am discutat de fiecare dată, iar PSD a fost în defensivă. Eu cred că trebuie să schimbăm abordarea, trebuie să vorbim mai mult despre ce a făcut bun acest Guvern. Oare am vorbit noi destul despre ceea ce au realizat primarii noştri, despre munca lor, despre proiectele depuse?”, a completat Dăncilă.

Şeful Executivului a adăugat că formaţiunea trebuie să arate o deschidere mai mare faţă de oameni.

„Suntem într-un moment de cumpănă pentru PSD. Am pornit de la 22%, creştem în opţiunile electoratului, dar acest lucru nu e suficient. Trebuie să mergem alături de oameni, trebuie să lăsăm porţile deschise pentru ca oamenii să vină alături de noi, trebuie să arătăm că suntem singura soluţie pentru această ţară, că suntem singurii care iubim românii, că nu luptăm cu contracandidaţii noştri, ci pentru români”, a conchis liderul PSD.

Fifor: PSD a pierdut o bătălie în 26 mai, dar nu a pierdut războiul

Secretarul general PSD, Mihai Fifor, a declarat, vineri, la Mamaia, că partidul a pierdut o bătălie, în 26 mai, la alegerile europarlamentare, însă nu a pierdut războiul, iar condiţia să câştige alegerile este ca PSD „să se întoarcă la cetăţeni”, inclusiv la cei din străinătate.



Mihai Fifor le-a spus colegilor din PSD, la Mamaia, că PSD nu poate fi îngenunchiat şi că în 26 mai a pierdut doar o bătălie.

„Vă asigur că vom încerca cel puţin ca împreună cu dvs să ne atingem obiectivele. Iar obiectivul principal este acela că PSD nu poate fi îngenunchiat, că PSD a pierdut poate o bătălie pe 26 mai, dar nu a pierdut războiul. Guvernăm, guvernăm bine, chiar dacă facem lucrul acesta sub asediu din ianuarie 2017, dar noi mergem înainte”, a spus Fifor.

Secretarul general PSD a afirmat că partidul poate câştiga alegerile dacă se întoarce la cetăţeni, inclusiv către cei din străinătate.

„Cu o condiţie (câştigăm – n.r.): să ne întoarcem către cetăţeni. Să nu uităm că modul în care am câştigat alegerile a fost acela în care ne-am întors către oamenii simpli, pentru că PSD a fost întotdeauna lângă toţi românii, indiferent că ne-au votat sau nu ne-au votat, pentru că PSD ia măsuri pentru toţi românii, inclusiv cei din străinătate. Sunt mulţi care ne contestă, dar realităţile vorbesc de la sine şi sunt absolut convins că românii îşi vor recăpăta încrederea in noi, şi vor spune da a fost un accident în 26 mai, dar da, mergem mai departe”, a mia spus Fifor.

