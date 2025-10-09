Sorin Oprescu scapă de pedeapsa pentru abuz în serviciu. Decizia este definitivă

Magistraţii Curţii de Apel Bucureşti au admis contestaţia declarată de Sorin-Mircea Oprescu, împotriva sentinţei pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Secţia I penală.

CAB desfiinţează sentinţa contestată şi rejudecând în fond, descontopeşte pedeapsa rezultantă de 10 ani şi 8 luni închisoare aplicată lui Oprescu în pedepsele componente de 6 ani şi 6 luni închisoare, de 6 ani închisoare, de 3 ani închisoare şi de 3 ani şi 6 luni închisoare, pedepse pe care le va repune în individualitatea lor.

Magistraţii au repus în individualitatea lor şi pedepsele complementare şi accesorii aplicate pe lângă pedeapsa cu închisoarea rezultantă. Astfel, în temeiul art. 595 alin. (1) din Codul de procedură penală, Curtea constată dezincriminată infracţiunea de abuz în serviciu, pentru care Oprescu a fost condamnat la o pedeapsă de 3 ani închisoare. Curtea înlătură pedepsele complementare şi accesorii, aplicate alăturat pedepsei principale de 3 ani închisoare aplicate pentru săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu.

Contopind pedepsele de 6 ani şi 6 luni închisoare, 6 ani închisoare şi 3 ani şi 6 luni închisoare, Curtea de Apel Bucureşti aplică pedeapsa cea mai grea, de 6 ani şi 6 luni închisoare, la care adaugă sporul obligatoriu de 3 ani şi 2 luni închisoare, urmând ca contestatorul Oprescu Sorin-Mircea să execute pedeapsa rezultantă de 9 ani şi 8 luni închisoare. Deduce din pedeapsa rezultantă aplicată perioada în care a fost reţinut, arestat preventiv şi arestat la domiciliu, de la data de 06.09.2015 la data de 14.01.2016. Dispune anularea mandatului de executare a pedepsei închisorii emis în baza sentinţei pronunţate de Tribunalul Bucureşti, definitivă prin decizia penală nr. 575/A/13.05.2022 a Curţii de Apel Bucureşti, Secţia I Penală, în dosarul nr. 42389/3/2015 (1845/2019), retragerea tuturor formelor de executare subsecvente în legătură cu pedeapsa principală, pedepsele complementare şi accesorii aplicate. Dispune emiterea unui nou mandat de executare în conformitate cu prezenta decizie.

Prin decizia de joi, Sorin Oprescu rămâne cu pedeapsa de 9 ani şi 8 luni de închisoare, din care execută jumătate, adică 4 ani şi 10 luni. Pentru că nu a creat situaţii excepţionale, Oprescu scapă şi de o treime din pedeapsă şi ar putea rămîne de executat cu 3 ani şi 4 luni. Din această pedeapsă se scade perioada în care datorită legii din Grecia a ispăşit pedeapsa din mai 2022 la zi, aşa că dacă se întoarce în ţară, Oprescu ar mai avea de executat doar o lună de închisoare.

Decizia de joi este definitivă.