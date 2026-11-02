Sprijin financiar pentru crescătorii de porci. Cine va beneficia de ajutoare și ce fonduri de la UE vor primi fermierii în 2027

PSD anunță că, în ultimele zile, s-a implicat, la nivelul Guvernului și Parlamentului, în rezolvarea problemelor fermierilor, prin două măsuri.

Măsurile vizează includerea ajutoarelor naționale tranzitorii în viitoarea Politică Agricolă Comună începând din 2027 și acordarea unui sprijin financiar pentru prevenirea răspândirii pestei porcine africane în România.

Senatorul PSD Sorin Moise, membru al Comisiei pentru agricultură, industrie alimentară și dezvoltare rurală, a anunțat că senatorii social-democrați au votat, luni, o inițiativă prin care crescătorii de porcine vor beneficia de un ajutor de minimis.

„Am votat astăzi (n.r – luni) alături de colegii mei din Grupul PSD de la Senat inițiativa prin care crescătorii de porcine vor beneficia de un ajutor de minimis pentru creșterea porcilor: gospodăriile populației 1-5 capete, exploatațiile comerciale mici și medii până la 50 de capete”, a declarat Moise, potrivit comunicatul de presă emis de PSD.

„Acest sprijin contribuie la acoperirea costurilor legate de măsurile de biosecuritate pentru prevenirea răspândirii pestei porcine africane în țara noastră. Sumele vor fi achitate într-o singură tranșă, asigurând un flux de numerar util

fermierilor pentru a întâmpina dificultăți financiare în aplicarea regulilor sanitar veterinare (…)”, a adăugat senatorul PSD.

Ajutoarele naționale tranzitorii pentru fermieri continuă în 2027

Totodată, PSD anunță că, săptămâna trecută, în cadrul Consiliului European de Agricultură și Pescuit (AgriFish), la care a participat ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a fost aprobată includerea ajutoarelor naționale tranzitorii pentru fermierii români în viitoarea Politică Agricolă Comună.

„Pentru fermierii care își fac socotelile pentru anul viitor, asta înseamnă bani pe care se pot baza, pentru a se dezvolta și a reduce decalajul față de ceilalți fermieri europeni! Fără această decizie, plățile pentru fermieri și crescătorii de animale s-ar fi oprit peste un an. Zootehnia românească e prima câștigată”, a declarat Moise.

Pentru anul de cerere 2025, ajutoarele naționale tranzitorii au ajuns la aproximativ 918 milioane de lei, dintre care 610 milioane de lei au fost destinate crescătorilor de animale, potrivit lui Sorin Moise.

„România trebuie respectată în Europa, nu în afara ei! Nu ne certăm cu Europa și nici nu acceptăm tot ce vine de la Bruxelles. Ne apărăm interesele! Asta înseamnă schimbarea de direcție promisă de PSD la guvernare, punem problemele oamenilor pe primul loc”, a subliniat senatorul PSD.