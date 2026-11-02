România și SUA își consolidează cooperarea pentru securitatea aviației civile. Memorandum semnat între SRI și o agenție americană

Memorandumul a fost încheiat luni, 2 noiembrie, între Serviciul Român de Informații și Transportation Security Administration (TSA), agenție aflată în subordinea Departamentului de Securitate Națională al SUA, care are drept obiectiv protejarea sistemului național de transport.

Documentul a fost semnat, din partea TSA, de ambasadorul SUA la București, Darryl Nirenberg, iar din partea SRI, de directorul interimar, generalul Răzvan Ionescu.

Generalul Răzvan Ionescu: Relația SRI cu agențiile SUA este deosebit de valoroasă

„Relația SRI cu agențiile SUA este deosebit de valoroasă pentru noi, din perspectiva schimbului de informații și a derulării de activități comune, în plan operațional, analitic și de pregătire”, a declarat generalul Răzvan Ionescu în cadrul ceremoniei de semnare a Memorandumului, se arată în comunicatul transmis de SRI.

Acesta a adăugat că relația dintre instituții „este una care ne inspiră și ne obligă să menținem un nivel înalt de calitate și profesionalism”.

Ambasadorul SUA: Memorandumul consolidează cooperarea dintre țările noastre

La rândul său, ambasadorul SUA la București, Darryl Nirenberg, a evidențiat că memorandumul semnat „aprofundează schimbul de experiență și de bune practici”.

„Statele Unite și România continuă să promoveze împreună securitatea aviatică. Acest Memorandum consolidează cooperarea dintre țările noastre, aprofundează schimbul de experiență și de bune practici”, a declarat ambasadorul american.

Potrivit acestuia, documentul „intensifică angajamentul nostru comun față de siguranța călătorilor noștri”.