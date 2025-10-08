Ștefănuță: România lansează procedura pentru accesarea Fondului European de Ajustare la Globalizare

România lansează procedura pentru accesarea Fondului European de Ajustare la Globalizare (FEAG). Acest lucru a fost confirmat într-o întâlnire pe care vicepreședintele PE, Nicu Ștefănuță, a avut-o la Bruxelles cu Petre Florin Manole, Ministrul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale. Prin FEAG vor primi sprijin cei peste 400 de angajați ai Amazon România care au fost concediați în prima jumătate a acestui an.

În data de 6 octombrie, vicepreședintele Parlamentului European Nicu Ștefănuță, a primit confirmarea din partea ministrului Muncii și Protecției Sociale, Petre Florin Manole, că România va accesa fondurile FEAG, în urma disponibilizării a 417 angajați, în zona de nord-est a țării. Inițiativa pentru acest demers a pornit după ce vicepreședintele Nicolae Ștefănuță a amintit autorităților române de cazul Nokia, din 2012, când România a mai primit astfel de fonduri FEAG, în valoare de 2,9 milioane de euro.

„Am propus Ministrului Muncii să demarăm procedura pentru Fondul European de Ajustare la Globalizare. Ministerul trebuie să lanseze procedura și m-am bucurat să aflu chiar de la Ministrul Muncii, Petre Florin Manole, că aceasta va fi lansată”, a declarat Ștefănuță.

Accesarea acestor fonduri reprezintă un pas concret în direcția consolidării protecției sociale și a facilitării reintegrării profesionale pentru persoanele care își pierd locul de muncă din cauza schimbărilor globale pe piața muncii. Prin intermediul FEG, beneficiarii vor putea accesa programe de formare profesională, consiliere, recalificare sau sprijin în inițierea unor activități independente.