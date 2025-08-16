Stelian Bujduveanu anunță punerea în funcțiune a 500 metri de tronson de termoficare

Primarul interimar al Bucureștiului, Stelian Bujduveanu, a anunțat finalizarea și darea în exploatare a unui tronson de 500 de metri de conductă magistrală de termoficare, care va alimenta cu apă caldă o parte din zona Bucur Obor.

Potrivit mesajului publicat pe Facebook de Bujduveanu, noua magistrală a fost pus în funcțiune după terminarea testelor de presiune.

„Acest tronson alimentează cu agent termic o parte din zona Bucur Obor, între Strada Chiristigiilor și Șoseaua Colentina. Lucrarea face parte din Obiectivul 3 – Magistrala II SUD, cu o lungime totală a conductelor de 9 km, din care Compania Municipală Energetică Servicii a înlocuit până acum 3 km”, se arată în mesajul edilului interimar.

Potrivit primarului, magistrala are o importanță deosebită, asigurând distribuția agentului termic inclusiv către cartiere unde au existat probleme constante în ultimii ani, precum Aviației, afectate de avariile repetate ale rețelei vechi.

„În prezent, avem deschise 28 de șantiere pentru modernizarea sistemului de termoficare”, a mai anunțat Bujduveanu.