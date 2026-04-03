Stolojan, despre criza carburanților: Puzderie de mașini cu o capacitate cilindrică de peste 3.000 cmc

Guvernul nu putea face mai mult în privința prețului carburanților în acest moment, pentru că trebuie să se încadreze în ținta de deficit, spune la RFI fostul premier Theodor Stolojan.

Guvernul a decis în criza prețurilor carburanților reducerea accizei la motorină cu 30 de bani pe litru. Executivul a hotărât de asemenea să nu mai permită decât o actualizare pe zi a preţurilor la pompă.

Theodor Stolojan spune că ar fi fost bine ca Guvernul să intervină cu măsuri privind carburanții care să vizeze categoriile vulnerabile de populație, însă precizează că acest lucru nu este deocamdată posibil.

„E o măsură care vine în sprijinul tuturor și asta e una din problemele României la ora actuală, că noi nu putem încă să acționăm la nivelul celor care realmente sunt cei mai loviți de asemenea viituri, ca să mă exprim așa, fenomene care apar, iată, crize care se declanșează”, afirmă fostul premier.

Fostul premier atrage atenția că „în orice oraș mare e o puzderie de mașini care au capacitate cilindrică peste 3.000 de centimetri cubi și eu nu cred că cei care dețin asemenea mașini au nevoie de mare ajutor de 30 de bani la acciză, dar sigur că avem milioane de alți conducători auto și transporturi auto, care se vor bucura de această reducere”.