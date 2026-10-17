SURSE: Liberalii susțin propunerea lui Bolojan: „Bătălia cu PSD e pe viață și pe moarte”

Potrivit surselor politicie, Mircea Fechet a declarat sâmbătă în Biroul Politic Național al PNL că, după ore întregi de discuții extrem de tensionate, membrii Biroului Politic Județean, primarii și consilierii județeni au decis, cu o cvasiunanimitate, să susțină propunerea lui Ilie Bolojan.

„Am înțeles că România trebuie pusă pe primul loc”, ar fi afirmat Fechet, potrivit surselor din partid.

Acesta a avertizat că liberalii vor avea de plătit un cost politic pentru decizia luată, în condițiile în care confruntarea cu social-democrații este una majoră.

„Bătălia cu PSD e pe viață și pe moarte”, ar fi spus liderul liberal către colegii săi, exprimându-și totodată încrederea că partidul va reuși să depășească momentul dificil.

Siegfried Mureșan: „Noi vrem divorțul de PSD”

La rândul său, Siegfried Mureșan ar fi susținut că PNL trebuie să încheie colaborarea cu PSD și să își asume consecvent deciziile luate anterior în interiorul partidului.

„Noi vrem divorțul de PSD. Trebuie să îl semnăm”, ar fi declarat Mureșan, potrivit surselor din Biroul Politic al PNL.

Mureșan ar fi explicat că votul de marți, prin care liberalii ar permite instalarea unui guvern condus de PSD, ar reprezenta consecința poziției asumate de partid. El ar fi adăugat că reticența liberalilor față de perspectiva de a-i vedea în continuare pe miniștrii social-democrați în Guvern demonstrează că partidul are „anticorpi puternici la PSD”.

Liberalul s-ar fi declarat convins că PNL va deveni „o forță redutabilă” și a susținut că, în cazul în care actuala formulă guvernamentală nu va trece, România nu va ajunge la alegeri anticipate, ci la o nouă desemnare pentru funcția de premier.

„Sunt convins că dacă acest guvern nu va trece, nu vom avea anticipate, ci o nouă desemnare. Acesta va fi un guvern PSD. Țara are nevoie de guvern și altul nu se poate”, ar fi afirmat Siegfried Mureșan.

Dan Motreanu invocă responsabilitatea și deciziile anterioare ale PNL

Dan Motreanu ar fi insistat asupra responsabilității politice pe care liberalii trebuie să și-o asume în actualul context.

Acesta ar fi amintit că, în urmă cu șase luni, PNL a transmis că nu va mai guverna alături de PSD în cazul în care social-democrații vor depune o moțiune de cenzură.

Potrivit lui Motreanu, moțiunea depusă de PSD și AUR ar fi reprezentat nu doar un demers parlamentar, ci și expresia unei viziuni comune asupra modului de acțiune politică și a direcției de guvernare.

În acest context, liberalul ar fi susținut că partidele care au depus moțiunea trebuie să își asume și responsabilitatea guvernării.

Motreanu ar fi amintit, de asemenea, că PNL a luat patru decizii în această direcție și ar fi afirmat că partidul are perspectiva de a deveni o formațiune puternică în opoziție.