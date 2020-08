Tensiuni în PSD. Eugen Teodorovici: Actuala „conducere” ilegală dăunează partidului

„Ce vreau eu? Într-o zi însemnată pentru mine, mi-aş dori un pas mare pentru PSD! Pentru că nu am fugit niciodată de lupta politică bazată pe forţa argumentelor şi nu m-am ferit de asumarea răspunderii atunci când a fost nevoie, am ales să-mi asum depunerea candidaturii pentru funcţia de preşedinte al PSD. Ca om politic am înţeles că trebuie să-mi asum responsabilitatea nu doar atunci când am fost ales sau numit într-o funcţie publică, ci mai ales atunci când partidul a trecut prin încercări ce au necesitat un sprijin real. Nu pot să accept că pe fondul multiplelor dovezi de prostie, incompetenţă, hoţie şi batjocură ale guvernării Orban, PSD-ul aflat sub actuala conducere ilegală nu reuşeşte să acumuleze capital electoral!”, a scris pe Facebook Eugen Teodorovici.

El i-a reproşat lui Marcel Ciolacu, printre altele, faptul că nu şi-a asumat decizia de a depune o moţiune de cenzură şi că încearcă să-şi prelungească mandatul ”dobândit ilegal doar cu scopul de a rămâne preşedinte al PSD”.

„Cel care ocupă această funcţie trebuie să fie capabil să facă istorie, să-şi asume bătălii politice şi, mai presus de toate, să fie capabil să le câştige. Să dea dovadă că poate susţine oricând interesele românilor în România, în Europa şi oriunde în lume! Traversăm cu toţii o perioadă în care declaraţiile lipsite de conţinut şi fără nicio urmă de acţiune nu doar că nu îi mai pot păcăli pe români, ci mai grav, anihilează orice şansă ca ţara asta să-şi întărească democraţia. Frica, laşitatea şi de foarte multe ori incapacitatea şi lipsa de consecvenţă politică au facilitat atitudinile abuzive ale unui guvern care a ajuns să-şi mascheze incompetenţa prin impunerea unor restricţii aşa-zis motivate de imagini apocaliptice. În loc să sancţioneze acest guvern pentru modul în care a gestionat criza sanitară şi pe cea economică, actuala “conducere” ilegală a PSD a ales chiar să susţină în funcţie acest guvern fără nicio urmă de respect pentru votul celor datorită cărora a ajuns în Parlament”, a adăugat Teodorovici.

El a mai spus că „actuala <conducere> ilegală a PSD dăunează partidului şi viitorului politic al celei mai importante formaţiuni politice din România”.

„Pentru toate acestea eu vreau să-mi asum o luptă politică internă pentru a aduce PSD acolo unde îi este locul, pentru a-l scoate pe pista competiţiei politice şi a nu-l ţine la standuri până la finalul acesteia. (...) Vreau să fiu acolo, cu voi, atunci când vom demonstra că reforma întregii clase politice din România începe cu reforma PSD”, a conchis Teodorovici.

El şi-a depus candidatura la şefia PSD şi l-a criticat de mai multe ori pe actualul lider interimar al partidului, Marcel Ciolacu.