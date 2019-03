Teodorovici, atac la Iohannis: Lecţia de economie să o dea cui vrea, dar deja sare calul

Eugen Teodorovici i-a recomandat preşedintelui Klaus Iohannis să dea cui vrea lecţii de economie, precizând că acesta „deja sare calul”. Ministrul Finanţelor a adăugat că ia personal criticile şefului statului la buget, spunând că s-a săturat să de atâta diplomaţie.

„România pierde prin declaraţiile preşedintelui, dar dumnealui, cred că e abordarea domniei sale, e una dintre armele din pachetul acela meschin cu care crede că va câştiga Preşedinţia. Aşa crede dânsul că e o miză electorală, dar repet e o bătaie de joc dar ca şi Guvern, ca şi ţară. Spune ce ai de spus, cum făcea şi băsescu şi la final de an ne întâlnim să vedem cifrele. Dar nu face uz de acest mod excesiv de a contesta la CCR. 58 de sesizări la CCR. Acesta e rolul tău ca preşedinte? O ţară nu poate funcţiona în felul acesta. Lecţia asta de economie să o dea cui vrea, dar deja sare calul şi nu cred că îşi doreşte ce înseamnă cu adevărat o replică din partea mea, nu a unui pesedist”, a afirmat Eugen Teodorovici, miercuri, la Antena 3.

Acesta a precizat că lipsa unui buget promulgat de preşedintele Iohannis afectează ieşirea României pe pieţele externe.

„Eu am prezentat public o strategie de împrumut. Eu nu pot să ies în pieţele externe pentru că nu am buget. Cei care stau în piaţă şi aşteaptă ca România să se împrumute ştiu că România are bani. Se ştie cu cât vreau să mă împrumut şi clar că cei la care mă voi împrumuta o să crească costurile. Dincolo de această dispută între PNL, preşedinte şi Guvern, doamna premier spune din ce în ce mai bine lucrurile pe nume, dar e prea diplomat. Eu m-am săturat de această diplomaţie. E prea mult. Spune <bugetul ruşinii>. O iau personal. De ce nu pune demisia pe masă, dacă este aşa îmi dau demisia, dar dacă este cum spune Guvernul pleacă. Şi guriştii aceia din opoziţie care au spus că au măsluit datele Teodorovici cu Vâlcov. A dat CE raportul de ţară şi a spus că deficitul pe cash e 2,88. Exact cât spunea anul trecut. Şi ei spunea că va fi de 5%. Aberaţii”, a completat ministrul de Finanţe.

Reacţie lui Eugen Teodorovici vine în contextul în care preşedintele Klaus Iohannis a anunţat miercuri, după ce Curtea Constituţională a decis că Legea Bugetului de stat pe 2019 este constituţională, că va retrimite proiectul în Parlament. Şeful statului a afirmat că bugetul rămâne unul al „ruşinii naţionale, bazat pe cifre false şi pune în discuţie respectarea tratatelor internaţionale la care România face parte.

Iohannis a mai spus că PSD are o guvernare dezastruoasă guvernări dezastruoase care trebuie limitate şi nu va ezita niciun moment să conteste măsurile care îi afectează pe români, economia şi buna funcţionarea a statului.

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte MEDIAFAX.RO pe FACEBOOK »

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.