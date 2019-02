Teodorovici, întrebat dacă Iohannis va promulga bugetul: Mă aştept să-l întoarcă înapoi

Ministrul Finanţelor Eugen Teodorovici a declarat, duminică, că este foarte probabil ca preşedintele Klaus Iohannis să trimită proiectul de buget spre reexaminare Parlamentului, precizând că, în cazul în care şeful statului are neclarităţi, îl poate suna.

„Sincer nu înţeleg care sunt argumentele, măcar văd şi eu un argument (...) Nu am vorbit pentru că nu m-a sunat, nu am avut acest dialog. Cred că atunci când dânsului îi e ceva neclar, eu aşa am cugetat de fiecare dată, întreabă (...) Dacă erau neclarităţi, foarte bine, nu domnia sa că poate e prea sus, dar un consilier al domniei sale poate să mă sune, are telefonul meu mobil, oricând. (...) La felul în care declară domnia sa, mă aştept să-l întoarcă înapoi (proiectul de buget - n.r.), o să avem discuţia şi în Guvern pentru a vedea exact pentru un astfel de scenariu ce avem de făcut pentru a nu bloca investiţiile", a afirmat Eugen Teodorovici, duminică seara, la Antena 3.

Ministrul Finanţelor a mai spus că nu înţelege cum e posibil ca preşedintele Iohannis să spună că Guvernul neglijează proiectul de buget.

„Deci, dacă noi în acest an avem plus 50 de miliarde de lei pentru investiţii, cum să spui că neglijăm, dacă educaţia în acest an are 47% mai mult ca buget faţă de anul trecut, că noi am aranjat cu sindicatele din educaţie că vom creşte faţă de anul trecut cu 15% şi creşterea este de 47% pentru educaţie, la sănătate cu 12%", a completat Teodorovici.

Pe de altă parte, ministrul Finanţelor s-a arătat, într-o oarecare măsură, optimist, pornind tocmai de la planurile de investiţii. „Eu sper să-l promulge, domnul preşedinte, şi să dea drumul la promulgare pentru a avea totuşi un an în care să ne axăm pe investiţii. Cu toţii vrem asta. Să o şi facem”, a concluzionat Teodorovici.

Cu altă ocazie, ministrul Finanţelor Publice spunea, vineri, că un consilier al preşedintelui Klaus Iohannis a sunat la angajaţii din minister pentru a cere informaţii, precizând că s-ar fi aştept să fie sunat el.

Reacţia lui Teodorovici vine după ce preşedintele Klaus Iohannis a declarat, vineri, referitor la bugetul adoptată de Parlament, că proiectul arată dispreţul total al coaliţiei faţă de aşteptările românilor, criticând creşterea excesivă a fondurilor alocare partidelor.

Şeful statului a reamintit că PSD-ALDE au întârziat nepermis de mult cu adoptarea bugetului pentru anul curent, fiind o întârziere fără precedent. Preşedintele României a mai spus că bugetul este bazat pe surse finanţare speculative şi că cei din coaliţie neglijează persoanele cu dizabilităţi şi copiii orfani.

