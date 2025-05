Toader, după decizia CCR: Nimic nu împiedică ANI să verifice declarațiile

Agenția Națională de Integritate (ANI) și procurorul pot verifica în continuare declarațiile de avere și de integritate ale politicienilor, spune, vineri, fostul ministru al Justiției și fost judecător al Curții Constituționale a României (CCR), Tudorel Toader.

„Decizia se aplică pe viitor. De la publicarea în Monitorul Oficial, aceasta devine obligatorie definitivă”, spune Tudorel Toader, despre decizia CCR.

Acesta adaugă, vineri, la Digi 24, că pe viitor, „nimic nu împiedica Agenția Națională de Integritate, nici procurorul să verifice aceste declarații” și să vadă ce se întâmplă cu bunurile politicienilor.

„Nimic nu împiedica procurorul să obseve că soția unui demnitar, indiferent cum îl pe cheamă el, are cam multe tereuri, carte, bani și așa mai departe. Că au acces la punctul bancare, la OCPI, la tot. Și atunci tot trebuie neapărat să dea declarația publică, să verifice procurorul de unde are „X” 10 case. A nu te înțelege că nu se întrebă adeptul transparenței. Eu am văzut întotdeauna declarațiile, n-am avut și n-am nicio problemă”, afirmă Toader.

Curtea Constituțională a decis că declarațiile de avere nu trebuie să includă bunurile și veniturilor soților și copiilor și a declarat neconstituțional articolul care prevede publicarea declarațiilor de avere. Decizia CCR nu poate fi atacată, fiind definitivă și obligatorie.