Tomac, recurs după ce Tribunalul UE a respins plângerea privind acceptul României în Schengen

„Timp de 12 ani am aşteptat, am răbdat, am ascultat promisiuni. Nici răbdarea şi nici speranţa nu ne-au adus, însă în spaţiul Schengen, acolo unde ne este locul. Guvernul de la Bucureşti nu a ştiut şi nici nu a vrut să lupte pentru dreptul românilor de a circula liber în Europa. Toţi renunţaseră înainte să fi folosit toate mijloacele pe care le aveam la dispoziţie. Nimic mai greşit. Eu am mers mai departe, în Justiţie. Am făcut-o singur, însă în interesul tuturor românilor. Am pierdut în prima instanţă, însă nu mă opresc aici”, anunţă pe Facebook Eugen Tomac.

Eurodeputatul PMP spune că a depus astfel cererea de apel.

„Am în continuare convingerea că putem câştiga. Spre deosebire de toţi cei care au luat poziţia ghiocelului fără a acţiona cu demnitate şi curaj, eu am conştiinţa împăcată. Am făcut tot ceea ce îmi stătea în putinţă în calitate de cetăţean român şi deputat în Parlamentul European. Într-o zi se va face dreptate”, încheie Tomac.

Tribunalul Uniunii Europene a respins, ca „vădit inadmisibilă” şi, în parte, din cauza lipsei de competenţă acţiunea lui Eugen Tomac.