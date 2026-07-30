Prima pagină » Politic » Transport » 630 de milioane de euro pentru finalizarea căii ferate Brașov–Sighișoara. Guvernul aprobă negocierea împrumutului

630 de milioane de euro pentru finalizarea căii ferate Brașov–Sighișoara. Guvernul aprobă negocierea împrumutului

Guvernul a aprobat joi negocierea unui contract de finanțare de 630 de milioane de euro cu Banca Europeană de Investiții (BEI), pentru asigurarea contribuției naționale la modernizarea liniei de cale ferată Brașov-Sighișoara.
630 de milioane de euro pentru finalizarea căii ferate Brașov–Sighișoara. Guvernul aprobă negocierea împrumutului
lucrări la calea ferată Brașov-Sighișoara/sursa foto:Asociația Pro Infrastructură
Maria Miron
30 iul. 2026, 13:52, Știrile zilei
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Ministrul finanțelor a fost împuternicit să negocieze și să semneze contractul de finanțare. Împrumutul face parte din programul prin care România poate contracta până la 4,975 miliarde de euro de la BEI pentru proiecte strategice de infrastructură din Programul Transport 2021–2027 și Mecanismul pentru Interconectarea Europei (CEF).

Modernizare pentru viteze de până la 160 km/h

Finanțarea va acoperi o parte din contribuția națională necesară proiectului feroviar Brașov–Sighișoara, realizat cu sprijinul fondurilor europene nerambursabile.

Potrivit Executivului, investiția prevede reabilitarea a 112,55 kilometri de cale ferată pentru circulația trenurilor cu viteze de până la 160 km/h. Linia face parte din rețeaua transeuropeană de transport (TEN-T) și este considerată un obiectiv strategic pentru dezvoltarea infrastructurii feroviare și îmbunătățirea conectivității europene.

Investiție de 2,25 miliarde de euro

Valoarea totală estimată a proiectului este de aproximativ 2,25 miliarde de euro, cu TVA. Lucrările au început în 2020 și sunt estimate să fie finalizate în 2029, investiția fiind implementată de Compania Națională de Căi Ferate CFR SA, sub coordonarea Ministerului Transporturilor.

Potrivit Guvernului, modernizarea va contribui la reducerea timpilor de călătorie, creșterea siguranței transportului feroviar și dezvoltarea unei infrastructuri cu utilizare atât civilă, cât și militară.

Linia Brașov–Sighișoara face parte din coridorul feroviar european care leagă Bucureștiul de vestul țării și de rețeaua feroviară a Europei Centrale, fiind unul dintre cele mai importante proiecte de modernizare a infrastructurii feroviare din România.

Recomandarea video

EXCLUSIV | Parchetul General: Decizia CJUE privind prescripția se aplică doar cazurilor de fraudă cu fonduri europene și evaziune fiscală, nu și celor de corupție / Ce se mai poate face astfel încât infractorii și inculpații să nu scape pe prescripție / Fosta judecătoare Daniela Panioglu demontează interpretarea parchetului / Fostul procuror Elena Hach: Corupția cu bani europeni nu se mai prescrie pe regula ÎCCJ
G4Media
Cum a depistat Ion Marin cancerul: „Lumea să știe, fiindcă nicio analiză nu arăta nimic în neregulă”
GSP.ro
Greva în Sănătate a ajuns în a treia zi. Spitalele asigură doar urgențele, iar sindicaliștii amenință cu proteste masive la București
Gandul
A murit pilotul Mihai Vîrdol. Anunțul făcut de forțele aeriene române
Cancan
Rusoaica Irina Shayk se iubește la 40 de ani cu un star mai tânăr decât ea cu 11 ani
Prosport
Întâmplări bizare din azilele lui Viorel Paşca, povestite chiar de el: bătrâna dispărută şi găsită moartă, bărbatul îngropat cu CNP-ul altuia şi sinuciderea din baie
Libertatea
COVID-19 revine în forță în China. Ce simptome provoacă varianta Omicron NB.1.8.1. Ce spun experții despre noul val
CSID
Dedeman vine cu reduceri la scutere și tricicluri electrice. Care este cel mai accesibil model
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia