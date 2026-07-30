630 de milioane de euro pentru finalizarea căii ferate Brașov–Sighișoara. Guvernul aprobă negocierea împrumutului

Ministrul finanțelor a fost împuternicit să negocieze și să semneze contractul de finanțare. Împrumutul face parte din programul prin care România poate contracta până la 4,975 miliarde de euro de la BEI pentru proiecte strategice de infrastructură din Programul Transport 2021–2027 și Mecanismul pentru Interconectarea Europei (CEF).

Modernizare pentru viteze de până la 160 km/h

Finanțarea va acoperi o parte din contribuția națională necesară proiectului feroviar Brașov–Sighișoara, realizat cu sprijinul fondurilor europene nerambursabile.

Potrivit Executivului, investiția prevede reabilitarea a 112,55 kilometri de cale ferată pentru circulația trenurilor cu viteze de până la 160 km/h. Linia face parte din rețeaua transeuropeană de transport (TEN-T) și este considerată un obiectiv strategic pentru dezvoltarea infrastructurii feroviare și îmbunătățirea conectivității europene.

Investiție de 2,25 miliarde de euro

Valoarea totală estimată a proiectului este de aproximativ 2,25 miliarde de euro, cu TVA. Lucrările au început în 2020 și sunt estimate să fie finalizate în 2029, investiția fiind implementată de Compania Națională de Căi Ferate CFR SA, sub coordonarea Ministerului Transporturilor.

Potrivit Guvernului, modernizarea va contribui la reducerea timpilor de călătorie, creșterea siguranței transportului feroviar și dezvoltarea unei infrastructuri cu utilizare atât civilă, cât și militară.

Linia Brașov–Sighișoara face parte din coridorul feroviar european care leagă Bucureștiul de vestul țării și de rețeaua feroviară a Europei Centrale, fiind unul dintre cele mai importante proiecte de modernizare a infrastructurii feroviare din România.