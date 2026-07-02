Trump declară Ziua Națională a Scoicilor și îi invită pe pescari să voteze republicani: altfel nu veți mai pescui niciodată

Anunțul a fost făcut pe propria platformă de socializare Truth Social.

„Astăzi declar Ziua Națională a Scoicilor pentru a celebra o acțiune întreprinsă de Administrația Națională Oceanică și Atmosferică (NOAA) care va deschide marginea nordică a Georges Bank pentru pescuitul de scoici, împlinind visul Marilor noștri pescari care au fost atât de rău tratați de administrațiile Obama și Biden, precum și de țara Canadei.

Aceasta va însemna milioane de kilograme în plus de scoici sălbatice frumoase pe masa din bucătăria americanilor și mai multe locuri de muncă în Norfolk, Virginia, Cape May, New Jersey, New Bedford, Massachusetts și, practic, în toate părțile Coastei de Est”, a scris Trump.

Liderul SUA a mai spus că măsură completează decizia prin care „se eliberează o zonă vastă în largul Coastei de Est pentru Marii noștri pescari de homar… și o jumătate de milion de mile pătrate din frumosul Ocean Pacific, unde fiecare țară avea voie să pescuiască, cu excepția Marilor noștri pescari americani”.

Trump i-a atacat din nou pe Obama și pe Biden

Donald Trump i-a atacat din nou pe foștii președinți democrați și le-a cerut pescarilor să voteze candidații Partidului Republican.

„Am deschis oceanele, râurile, lacurile și mările pescarilor noștri și i-am eliberat de restricțiile de mediu ridicole care au permis altor țări să profite de apele Statelor Unite sub Barack Hussein Obuma, Somnorosul Joe Biden și dumocrați. Este o mare onoare pentru mine să fac acest lucru, deoarece sunt Prietenul Pescarilor – ieșiți și votați republicani la alegerile parțiale pentru că dacă vor câștiga comuniștii nu veți mai pescui niciodată”, a precizat Donald Trump.

Deciziile lui Trump privind protecția mediului

Președintele Donald Trump a inversat politica privind mediul a fostelor administrații americane. Administrația Trump a luat numeroase măsuri despre care experții spun că slăbesc protecția mediului.

Strategiile lui Trump vizează reducerea birocrației, anularea angajamentelor verzi și prioritizarea producției de combustibili fosili.