Ucraina restabilește relațiile diplomatice cu Siria, anunță Volodimir Zelenski

Ucraina și Siria au reluat legăturile diplomatice miercuri, în urma unei întâlniri dintre liderii celor două state, organizată în cadrul Adunării Generale a Națiunilor Unite, a declarat președintele Volodimir Zelenski.

Ucraina a întrerupt relațiile cu Siria în iunie 2022, după ce guvernul condus de Bashar al-Assad a recunoscut independența unor regiuni ocupate din Ucraina, ca urmare a invaziei rusești.

Ucraina a încercat să colaboreze cu autoritățile siriene după înlăturarea lui Assad în decembrie 2024. Bashar al-Assad fusese pentru ani de zile un aliat al Rusiei și a lăsat Moscova să se extindă din punct de vedere militar pe teritoriul sirian, scrie Reuters.

„Suntem mulțumiți de acest pas important și suntem gata să sprijinim poporul sirian pe calea către stabilitate”, a scris Volodimir Zelenski pe Telegram după anunțul reluării relațiilor diplomatice.

Președintele ucrainean a trimis ministrul de externe la Damasc în decembrie anul trecut pentru discuții cu noua conducere siriană.

El i-a îndemnat să elimine influența Rusiei asupra țării și a promis livrări de ajutoare alimentare.

Conducerea siriană a spus că speră la relații strânse cu Kievul.

Miercuri, Volodimir Zelenski a declarat la Adunarea Generală a ONU că Siria merită un sprijin internațional mai puternic și că Damascul trebuie să ceară relaxarea sancțiunilor economice.