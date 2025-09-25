Volodimir Zelenski a discutat cu Macron și Rutte despre provocările Rusiei în spațiul aerian

Președintele Volodimir Zelenski a discutat despre încălcările recente ale spațiului aerian de către Rusia, dar și despre alte subiecte, cu președintele francez Emmanuel Macron și cu secretarul general al NATO, Mark Rutte.

Discuțiile dintre oficialii europeni au avut loc în cadrul Adunării Generale a ONU, de miercuri, scrie Kyiv Independent.

Volodimir Zelenski a participat la întâlniri în cadrul celei de-a 80-a Adunări Generale a ONU, care s-a desfășurat la New York, unde s-au adunat lideri din aproape 150 de țări.

Marți, el a avut o întâlnire cu președintele american Donald Trump și a susținut un discurs în fața Adunării ziua următoare.

Întâlnirile recente cu liderii NATO și Franței s-au concentrat pe incursiunile aeriene ale Rusiei în Europa, despre care Zelenski a spus că „nu sunt greșeli, ci acțiuni țintite”, anunță Biroul Prezidențial.

În ultima lună, dronele rusești au pătruns în spațiul aerian al Poloniei și României, iar avioane de vânătoare rusești au intrat în Estonia.

Mai mult, câteva drone neidentificate au fost observate și în Danemarca.

Volodimir Zelenski și Mark Rutte „și-au coordonat pozițiile și au convenit asupra următoarelor măsuri comune”, a declarat Biroul Prezidențial.

Cei doi au discutat și despre programul PURL (Lista cerințelor prioritare ale Ucrainei), susținut de Trump pentru vânzarea de arme americane țărilor NATO, care apoi le furnizează Ucrainei.

În două luni de la lansare, contribuțiile la PURL au ajuns deja la 2,1 miliarde de dolari, a informat tot Biroul Prezidențial.

În întâlnirea cu Emmanuel Macron de miercuri, Zelenski a vorbit despre încălcările spațiului aerian rusesc, nevoile Ucrainei în apărare aeriană, sancțiunile împotriva flotei ascunse a Moscovei și utilizarea activelor rusești înghețate.

„Liderii au acordat o atenție deosebită utilizării activelor rusești înghețate în beneficiul Ucrainei. Volodimir Zelenski și Emmanuel Macron au discutat despre instrumente specifice care ar face acest lucru posibil”, a spus Biroul Prezidențial.