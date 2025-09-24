Zelenski avertizează că Putin vrea să invadeze alte teritorii și nu are neapărat nevoie să pună capăt războiului din Ucraina

Într-un interviu pentru Fox News, Zelenski a subliniat faptul că recentele incursiuni ale Rusiei în spațiul aerian al țărilor europene – Polonia, Estonia și România – indică astfel de intenții.

„Cred că el (Putin – n.r.) dorește acest lucru. Dorește să invadeze alte teritorii. Așa cum le-am spus colegilor mei acum un an, «Nu așteptați să termine războiul din Ucraina, pentru că va continua undeva în altă parte». (…) Pentru că înțelege că are nevoie de asta pentru mașina sa de război, pentru fabricile sale (…) vrea să arate că vor continua”, a spus Zelenski pentru sursa citată.

Motivul pentru care Putin amână întâlnirile privind negocierile de pace

Liderul ucrainean a punctat faptul că acesta este motivul pentru care Putin amână întâlnirile privind negocierile de pace cu Ucraina și caută diverse pretexte în acest caz.

„El se teme de o astfel de întâlnire. Nu se teme de mine, ci se teme de o astfel de întâlnire pentru că trebuie să obțină un rezultat. Dar rezultatul său pentru astăzi este continuarea războiului. (…) Deci, ce face Putin astăzi? În primul rând, acesta este un semnal pentru NATO. Vrea să vadă cum își pot apăra țările și simte că nu pot”, a afirmat Zelenski într-o emisiune la Fox News.

Zelenski a mai spus faptul că președintele american Donald Trump nu a exercitat suficientă presiune asupra lui Putin, deoarece încerca să nu închidă posibilitățile diplomatice de negociere cu Putin.

„Trump nu a exercitat presiuni asupra lui Putin înainte (de întâlnirea din Alaska – n.r.), voia cu adevărat să aibă loc negocieri, să aibă loc o întâlnire trilaterală între noi. Dar Putin este Putin. (…) A obținut imagini cu Trump, le-a vândut publicului său – societatea rusă – „Vedeți, dau mâna cu Statele Unite. Asta înseamnă că putem continua!”, a conchis liderul ucrainean.