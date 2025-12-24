Scandal. O anchetă a dezvăluit că o mare companie de ridesharing a angajat șoferi cu cazier, inclusiv cu pedepse pentru jaf și viol

O anchetă realizată de New York Times a demonstrat că în 22 de state americane, Uber angajează persoane condamnate pentru infracțiuni grave. De asemenea, în 35 de state, verificările antecedentelor se bazează pe locul în care candidatul a locuit în ultimii șapte ani. Altfel spus, o infracțiune comisă în alt stat poate trece nedetectată. Jurnaliștii americani au aflat că unii șoferi au cazier precum abuz asupra copiilor, agresiune sau hărțuire. Condiția angajatorului este ca orice condamnare să aibă o vechime mai mare de șapte ani.

Uber susține că verifică atent cazierul judiciar al șoferilor săi pentru a asigura siguranța clienților săi. Pe site-ul său web, platforma afirmă că „toți sunt supuși unei verificări a antecedentelor înainte de prima lor cursă” și că această verificare este reînnoită „cel puțin o dată pe an”.

O anchetă cu acuzații grave

Jurnaliștii americani au analizat mai multe cazuri și au arătat că verificările nu sunt temeinice. De exemplu, o femeie de 20 de ani a fost violată de șofer în timp ce se întorcea de la o petrecere.

Incidentul s-a produs în 2021, iar în timpul procesului a ieșit la iveală faptul că șoferul avea un cazier cu opt infracțiuni grave, inclusiv pentru jaf armat cu o mitralieră. De asemenea, șoferul a fost primit pe o mașină Uber deși avea 12 încălcări ale regulilor de circulație.

Mai grav chiar, el a fost anchetat într-un dosar de agresiune fizică și sexuală împotriva unei fetițe de cinci ani. În final, ancheta a eșuat deoarece copilul a refuzat să vorbească.

Poziția companiei

New York Times, citat fiind de Le Figaro a dezvăluit că verificările prealabile angajării sunt adesea superficiale cu scopul de a găsi noi șoferi și de a menține costurile reduse. În replică, reprezentanții companiei au recunoscut că se poate face mai mult în ceea ce privește verificările candidaților.

Totuși, ei au apărat termenul minim de șapte ani dintre condamnare și angajare, folosind un studiu care demonstrează că, la șapte ani de la o arestare, probabilitatea ca cineva să comită o altă infracțiune este la fel de mică ca cea a cuiva care nu a comis niciodată o infracțiune.

„O interdicție pe viață pentru fiecare infracțiune ar împiedica în mod nedrept oamenii să găsească un loc de muncă”, a fost concluzia reprezentanților Uber care susțin că ridesharing-ul rămâne „una dintre cele mai sigure forme de transport”.

O agresiune sexuală sau o abatere la fiecare opt minute

Cu toate acestea, mai mulți experți avertizează asupra pericolului recidivei în rândul infractorilor violenți. Un studiu realizat de Departamentul de Justiție al SUA a dezvăluit că mai mult de o treime dintre persoanele arestate pentru viol fuseseră deja condamnate pentru o altă infracțiune gravă.

Între 2017 și 2024, în SUA, Uber a primit, în medie, o sesizare de agresiune sexuală sau de altă abatere la fiecare opt minute.