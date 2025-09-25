Războiul din Ucraina, ziua 1.310. Zelenski, Macron și Rutte au discutat despre încălcările aeriene rusești / Donald Trump își pierde răbdarea cu Rusia

Zelenski avertizează asupra provocărilor aeriene ruse la ONU

Președintele Volodimir Zelenski s-a întâlnit cu Emmanuel Macron și secretarul general NATO Mark Rutte la Adunarea Generală a ONU, unde a discutat despre încălcările repetate ale spațiului aerian european de către Rusia.

Președintele a declarat că aceste acțiuni nu sunt greșeli, ci provocări deliberate.

În discuțiile cu Rutte, cei doi au convenit asupra unor pași comuni și au analizat programul PURL, prin care statele NATO cumpără arme americane pentru a le transfera Ucrainei.

WSJ: Briefingurile militare au schimbat poziția lui Trump

Wall Street Journal scrie că recentele informări ale oficialilor americani privind situația de pe front și o posibilă ofensivă ucraineană au influențat schimbarea de ton a lui Donald Trump.

Președintele american a declarat după întâlnirea cu Volodimir Zelenski că Ucraina poate recâștiga întreg teritoriul său cu sprijinul Uniunii Europene.

Potrivit surselor citate, briefingurile au evidențiat pierderile mari ale Rusiei și lipsa unor câștiguri semnificative, în ciuda ofensivei masive din estul Ucrainei.

Trump își pierde răbdarea cu Rusia

Vicepreședintele JD Vance a declarat că Donald Trump este tot mai nemulțumit de refuzul Moscovei de a negocia un acord de pace.

Oficialul american a spus după discuțiile cu Volodimir Zelenski că Ucraina, sprijinită de Uniunea Europeană, poate recâștiga întreg teritoriul său.

Vance a precizat că Statele Unite au negociat cu bună credință, în timp ce Rusia continuă să respingă dialogul. Trump consideră războiul dăunător pentru toate părțile și insistă că ostilitățile trebuie să înceteze cât mai curând.

Ucraina și Siria reiau relațiile diplomatice la ONU

Președintele Volodimir Zelenski a anunțat că Ucraina și Siria au restabilit oficial relațiile diplomatice după întâlnirea cu noul lider sirian Ahmed al-Sharaa la Adunarea Generală a ONU.

Cei doi au semnat un comunicat comun și au discutat despre cooperare și amenințări la adresa securității, dar și despre dorința de a construi legături între cele două state.

Rubio se întâlnește cu Lavrov la Adunarea Generală a ONU și îndeamnă Rusia să pună capăt războiului

Secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, s-a întâlnit cu ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, în cadrul Adunării Generale a ONU de la New York.

Marco Rubio a transmis apelul administrației Trump ca Rusia să înceteze violențele și să facă pași spre pacea durabilă a războiului cu Ucraina.

Întâlnirea a avut loc după discuțiile lui Donald Trump cu președintele Volodimir Zelenski, unde liderul american a numit Rusia „un tigru