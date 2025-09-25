Prima pagină » Politic » Volodimir Zelenski anunță că este gata să renunțe la funcția de președinte. În ce condiții ar face acest pas

Volodimir Zelenski anunță că este gata să renunțe la funcția de președinte. În ce condiții ar face acest pas

Volodimir Zelenski a anunțat în cadrul unui nou interviu că după încheierea războiului ar putea renunța la funcția de președinte, pentru că prioritatea lui este obținerea păcii, nu să rămână la putere.
Volodimir Zelenski anunță că este gata să renunțe la funcția de președinte. În ce condiții ar face acest pas
Sursa foto: Eliot Blondet/ABACAPRESS.COM
Nițu Maria
25 sept. 2025, 13:09, Politic

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a afirmat într-un interviu pentru publicația Axios că este dispus să se retragă din funcție după terminarea războiului cu Rusia, relatează Reuters.

„Obiectivul meu este să pun capăt războiului”, nu să continui să candidez pentru funcție, a spus Volodimir Zelenski, citat de Axios.

Președintele ucrainean a acordat acest interviu la New York, chiar înainte să plece de la Adunarea Generală a ONU pentru a se întoarce la Kiev.

Întrebat în cadrul discuției dacă ar accepta să organizeze alegeri în cazul în care s-ar ajunge la un acord de încetare a focului pentru câteva luni, el a răspuns „Da”.

Zelenski a explicat că i-a transmis lui Donald Trump, în timpul întâlnirii de marți, că, în cazul unui astfel de acord, „putem folosi această perioadă de timp, iar eu pot transmite acest semnal parlamentului”.

Tot el a recunoscut că oamenii ar putea dori „un lider cu un nou mandat” pentru a lua deciziile majore necesare pentru o pace de lungă durată.

Zelenski, ales președinte în 2019

Volodimir Zelenski a fost ales în funcția de președinte al Ucrainei, cu o victorie categorică, în anul 2019.

Dacă războiul nu ar fi existat, mandatul său de cinci ani ar fi urmat să se încheie în mai 2024.

Popularitatea sa a urcat până la aproximativ 90% în primele luni de conflict, scrie Axios.

Donald Trump a susținut în mod eronat, în februarie, că sprijinul pentru Zelenski a scăzut la 4%, însă cele mai noi sondaje arată că încă depășește 60%.

În iulie, Volodimir Zelenski s-a confruntat cu primele proteste interne majore de la începutul războiului. Parlamentarii apropiați de el au încercat să reducă puterile agențiilor anti-corupție independente.