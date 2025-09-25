Tusk avertizează că declarațiile lui Trump despre Ucraina pot indica reducerea implicării SUA

Președintele american, Donald Trump a notat, marți pe rețeaua de socializare Truth Social: „„Cu timp, răbdare și sprijinul financiar al Europei și, în special, al NATO, granițele inițiale de unde a început acest război reprezintă o opțiune foarte realistă”. Acesta a mai lansat critici și la modul de desfășurare a războiului din partea Rusiei, dar a lansat și atacuri la adresa economiei.

Oficialii europeni au sugerat că schimbarea de ton ar fi rezultatul contactelor regulate dintre liderul american și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

Privind declarațiile liderului de la Casa Albă, Donald Tusk a adoptat o atitudine rezervată. Acesta a subliniat că mesajul liderului american ar putea însemna o distanțare de conflict.

„Președintele Trump a declarat că Ucraina ar putea, cu sprijinul Uniunii Europene, să-și recâștige întreg teritoriul. Acest optimism surprinzător ascunde promisiunea unei implicări reduse a SUA și a unui transfer al responsabilității pentru încheierea războiului către Europa. Adevărul este mai bun decât iluzia”, a not premierul polonez pe platforma X.