Zelenski: Oficialii Kremlinului „vor trebui să ştie unde sunt adăposturile antiaeriene”

Într-un interviu acordat publicaţiei Axios şi publicat joi, Zelenski a spus că Kievul nu va viza civili, deoarece „nu suntem terorişti”, dar a subliniat că centrele de putere, inclusiv Kremlinul, ar putea fi ţinte legitime.

„Ei trebuie să ştie unde sunt adăposturile antiaeriene”, a declarat Zelenski despre oficialii Kremlinului. „Trebuie să ştie că noi, în Ucraina, vom răspunde. Dacă ne atacă, le vom răspunde”.

Zelenski a afirmat că principalele ţinte ar include infrastructura energetică şi fabricile de armament, adăugând că un nou sistem de arme american l-ar putea forţa pe preşedintele rus Vladimir Putin să negocieze.

Potrivit lui Zelenski, preşedintele SUA, Donald Trump, şi-a exprimat sprijinul pentru astfel de lovituri, spunând: „Vom lucra la asta”.

Anunţul vine după schimbarea neaşteptată de poziţie a lui Trump privind războiul, acesta declarând anterior că Kievul ar putea recuceri toate teritoriile ocupate de Rusia, după o întâlnire cu preşedintele ucrainean.

Fostul preşedinte rus Dmitri Medvedev, cunoscut pentru ieşirile provocatoare, a reacţionat ameninţând că Rusia va folosi arme „împotriva cărora niciun adăpost antiaerian nu poate proteja”.

„Americanii ar trebui să-şi amintească asta”, a adăugat Medvedev, vicepreşedinte al Consiliului de Securitate al Rusiei.

Declaraţiile vin la peste doi ani după incidentul din mai 2023, când două drone ar fi vizat reşedinţa lui Putin de la Kremlin, un atac pe care Rusia l-a pus pe seama Ucrainei, dar pe care Kievul nu l-a confirmat niciodată.

De la începutul invaziei la scară largă, Ucraina a folosit regulat drone cu rază lungă pentru a ataca infrastructura militară şi centrele de aprovizionare din interiorul Rusiei, departe de linia frontului.

Marţi, Trump a declarat că SUA vor „continua să furnizeze arme NATO, pentru ca NATO să facă ce doreşte cu ele”, în timp ce administraţia sa începe să trimită armament către Kiev în baza unui nou acord sprijinit de NATO.

Primul pachet de ajutor, aprobat pe 16 septembrie, a inclus rachete Patriot şi HIMARS.