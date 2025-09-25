La reuniunea miniștrilor de externe G20 din 25 septembrie, ministrul de Externe al Rusiei, Serghei Lavrov, a afirmat că NATO și Uniunea Europeană au „declarat război” Rusiei prin sprijinul militar și politic acordat Ucrainei, scrie The Kyiv Independent.

Sprijinul NATO și încălcările spațiului aerian

Afirmația lui Lavrov vine după incidente recente în care drone și avioane rusești au pătruns în spațiul aerian al NATO, provocând îngrijorare sporită în Europa.

La începutul lunii septembrie, Polonia a doborât mai multe drone rusești, în timp ce România a raportat interceptarea unei drone rusești care a durat aproape o oră.

Estonia a acuzat Rusia că i-a încălcat spațiul aerian cu avioane MiG-31, subliniind o tendință de provocări tot mai accentuate.

Răspunsul Occidentului și tensiunile în creștere

Președintele SUA, Donald Trump, a îndemnat aliații NATO să doboare aeronavele rusești care îi încalcă frontierele, o poziție susținută de oficiali europeni preocupați de securitatea regională.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a repetat deja ideea lui Lavrov, afirmând că NATO se află în război cu Rusia din cauza sprijinului militar constant acordat Kievului.

Între timp, ambasadorul Rusiei în Franța, Alexei Meșkov, a avertizat că interceptarea aeronavelor rusești ar echivala cu un conflict deschis.

Riscuri de escaladare pentru Europa

Valul de încălcări ale spațiului aerian, dublat de campanii de dezinformare, a adâncit temerile din cadrul NATO privind o posibilă escaladare militară rusă dincolo de Ucraina.

Analiștii avertizează că astfel de provocări ar putea testa fermitatea NATO, estompând și mai mult granița dintre sprijin indirect și confruntare directă.

Declarațiile lui Lavrov încearcă să întărească narațiunea Moscovei conform căreia Occidentul a trecut la participare activă, prezentând orice acțiuni defensive ale NATO drept pretext pentru un conflict mai amplu.