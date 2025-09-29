Un eurodeputat român acuză că alegerile din Moldova au fost trucate: „Noua valoare europeană este să măsluim alegerile”

Piperea: „Noua valoare europeană este să măsluim alegerile”

Europarlamentarul AUR, Gheorghe Piperea, a lansat luni pe platforma X un atac dur la adresa Uniunii Europene, susținând că scrutinul din Republica Moldova ar fi fost manipulat de teama unei posibile influențe rusești.

„Noua valoare europeană, pusă în practică în Republica Moldova: trucăm alegerile pentru a evita să fie trucate de ruși”, a scris Piperea.

Gheorghe Piperea este un avocat și a fost ales pe listele AUR la alegerile europarlamentare din 2024. El s-a remarcat prin inițierea unei moțiuni de cenzură împotriva Ursulei von der Leyen, moțiune ce a picat la vot.

Declarația vine în contextul în care autoritățile de la Chișinău, dar și liderii europeni, au salutat desfășurarea alegerilor și au subliniat importanța rezultatului în consolidarea parcursului european al țării.

Notă: Nu există dovezi că procesul electoral ar fi fost fraudat. Observatorii internaționali, prezenți la aceste alegeri, nu au semnalat abateri semnificative

Și Dodon și presa rusă au contestat alegerile

Fostul președinte Igor Dodon a anunțat noaptea trecută în fața sediului Comisiei Electorale Centrale că nu va recunoaște rezultatele scrutinului, acuzând nereguli și lipsă de transparență.

„Nu vom recunoaște aceste alegeri. Vom cere alegeri repetate”, a declarat Dodon.

Mesajele sale, dar și ale altor lideri pro-ruși, au fost imediat amplificate de presa rusă, care a sugerat că rezultatele ar fi „fraudate”, fără a prezenta însă dovezi concrete.

Azi Dodon a organizat un protest, dar numărul manifestanților este unul mic, conform jurnaliștilor aflați la fața locului.

Rezultatele oficiale: PAS, victorie clară

Conform datelor furnizate după numărarea voturilor din 99,78% dintre secțiile de votare din țară și diaspora, PAS a obținut 50,14% (790.322 voturi), adică peste 55 de mandate parlamentare.

Pe locul al doilea s-a clasat coaliția pro-rusă „Blocul Patriotic”, condusă de Igor Dodon, cu 24,20% (381.469 voturi). Urmează:

BE „Alternativa” – 7,97% (125.656 voturi)

Partidul Nostru – 6,21% (97.827 voturi)

PPDA – 5,62% (88.655 voturi)

Restul formațiunilor nu au reușit să depășească pragul electoral.

Reacții internaționale: sprijin pentru Maia Sandu și PAS

În timp ce opoziția contestă rezultatele, liderii europeni au transmis mesaje ferme de sprijin pentru Republica Moldova.

Emmanuel Macron, președintele Franței: „Franța este alături de Moldova în proiectul său european și în angajarea sa pentru libertate și suveranitate.”

Jean-Noël Barrot, ministrul francez de Externe: „Nimic nu oprește un popor care alege democrația și libertatea, nici măcar încercările disperate de interferență străină.”

António Costa, președintele Consiliului European: „Poporul moldovenesc a ales democrația, reforma și un viitor european, în fața presiunilor Rusiei.”

Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene: „Moldova, ai reușit din nou. Ți-ai exprimat clar alegerea: Europa, democrația, libertatea. Vom fi alături de tine la fiecare pas.”