Un europarlamentar PNL, atac la adresa consultării interne din PSD: „Chiar credeți că românii pot fi păcăliți acum?”

„Chiar credeți că românii pot fi păcăliți acum, printr-o delimitare de fațadă?” afirmă europarlamentarul PNL Daniel Buda, care susține că o consultare internă reală în PSD ar trebui să includă „întrebările corecte” despre susținerea Guvernului și credibilitatea conducerii partidului.
Sursa foto: Facebook/Daniel Buda
Alexandra-Valentina Dumitru
15 apr. 2026, 12:50, Politic

„Dacă PSD chiar vrea o consultare internă reală, atunci să aibă curajul să pună întrebările corecte”, spune Buda, miercuri, pe Facebook.

„Toate măsurile Guvernului Bolojan au fost susținute de PSD. Chiar credeți că românii pot fi păcăliți acum, printr-o delimitare de fațadă?”, transmite acesta.

Europarlamentarul susține că social-democrații au întârziat reformele și pune sub semnul întrebării rezultatele obținute: „PSD a întârziat reforma în Justiție cât a putut de mult. Credeți că reforma pensiilor speciale este un succes al Guvernului Bolojan?”

Buda îl critică și pe liderul PSD, Sorin Grindeanu: „Președintele Sorin Grindeanu are o cotă de încredere sub nivelul partidului, iar în timpul mandatului său PSD a ajuns la cea mai scăzută cotă de încredere din istoria sa. Credeți că mai are credibilitatea necesară să conducă PSD?”

„Asta ar fi o consultare reală. Restul este teatru politic. Dacă Sorin Grindeanu ar fi un lider, ar pune aceste întrebări. Dar când disperarea de a pierde controlul devine prioritate, adevărul devine incomod”, spune europarlamentarul.

În final, Buda afirmă că „Guvernul încearcă să recupereze ce s-a pierdut: Reuniunea Comitetului interministerial pentru reforma companiilor de stat, sub coordonarea vicepremierului Oana Gheorghiu, nu mai este o opțiune – este o urgență”.

