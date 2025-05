Ursula von der Leyen l-a felicitat pe Nicușor Dan după începerea mandatului prezidențial

Nicuşor Dan a primit felicitări din partea Ursulei von der Leyen, preşedinta Comisiei Europene, cu ocazia începutului mandatului său de preşedinte al României.

Ursula von der Leyen a transmis pe pagina sa de X un mesaj, în care a anunțat că l-a felicitat telefonic pe Nicușor Dan, după ce acesta a devenit, în mod oficial, președintele României.

Convorbirea telefonică a avut loc luni, chiar în ziua în care acesta a depus jurământul în faţa Parlamentului.

„L-am felicitat pe Nicuşor Dan telefonic. Acum eşti preşedintele tuturor românilor. Împreună, haide să arătăm tuturor că o Europă puternică, cu o Românie puternică, oferă soluţii. Aceasta este munca nobilă pe care vreau să o desfăşor împreună cu tine”, a transmis Ursula von der Leyen într-un mesajul publicat pe X.

I congratulated @NicusorDanRO over the phone.

You are now President for all Romanians.

Together, let’s show all that a strong Europe, with a strong Romania at its heart, delivers solutions.

That’s the noble work I want to carry out with you.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 27, 2025