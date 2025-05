Victor Negrescu: România va avea un președinte ales grație unui uriaș val popular împotriva extremismului

„Începând de astăzi România va avea un nou președinte ales grație unui uriaș val popular împotriva extremismului și pentru protejarea parcursului democratic și european. A fost victoria României europene și o ultimă șansă dată de popor politicienilor tradiționali”, a scris Negrescu pe Facebook.

El a adăugat că „nu o să fie un mandat ușor iar pentru combaterea urii, intoleranței și știrilor false promovate de extremiști este nevoie de un efort mult mai mare. Apelul insistent la proteste al lui George Simion ilustrează riscul real care ne paște”.

„Avem nevoie de mult mai mult pentru a recăpăta încrederea românilor. Cei care ignoră diviziunea profundă din societate nu au înțeles cât de aproape ne-a trecut cuțitul de os. Avem nevoie de măsuri coerente, soluții realiste și oameni bine pregătiți. Rapid”, se arată în mesajul lui Negrescu.

Potrivit vicepreședintelui Parlamentului European, „ultimele zile nu au fost bune pentru schimbarea de care are nevoie România: PNL deja își împarte funcțiile prin Guvern, USR atacă independența funcționarilor după modelul AUR, iar PSD are nevoie de încă un pic de timp să își adapteze comunicarea la actuala situație, dar nu o să dureze mult. Am încredere că Partidul Social Democrat va ieși întărit din actualul context”.

„Pentru mine responsabilitatea înseamnă altceva, iar mesajul românilor a fost altul decât ce vedem în dezbaterea publică din ultimele zile. Seriozitate, decență, profesionalism. România are nevoie de reforme, dar făcute cu cap, România are nevoie de o reformă fiscală, dar nu una fără dialog sau pornind de la premize false, România trebuie să atragă toți banii europeni disponibili, dar pe proiecte cu impact real”, a mai scris Negrescu.

Negrescu: „Formarea viitorului guvern nu este o joacă”

El a subliniat că „formarea viitorului guvern nu este o joacă” și „nu există premier providențial”.

„Trebuie seriozitate și un program de guvernare coerent pentru oameni, nu pentru interese politice. De aceea, am propus o serie de măsuri concrete pentru români. Cetățenii vor respect și din respect pentru ei trebuie să încetăm să vânturăm pe la televizor tot felul de scenarii. Toate aceste lucruri vor fi discutate cu noul președinte al României. Sunt convins că Partidul Social Democrat va fi un susținător puternic al tuturor măsurilor bune pe care președintele le va lua, dar și cel mai mare opozant atunci când vom considera că mesajul românilor nu este ascultat”, a conchis Negrescu.