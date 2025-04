Victor Ponta: Aceasta este o campanie foarte murdară

Candidatul independent la alegerile prezidențiale Victor Ponta se plânge că este victima unei campanii electorale murdare.

După ce a spus că în 2014, când era premier, a dat ordin „peste structurile românești” să fie inundate sate din România, pentru a salva Belgradul, Victor Ponta susține într-un interviu la RFI că s-a exprimat greșit. „Nici eu nu știu în numele căror oameni vorbiți dvs., celor care poate stau în centrul Bucureștiului și beau o cafea scumpă cât zece litri de lapte și s-au învățat să urască”, răspunde fostul premier la remarca realizatorului că nu-l crede nimeni și că se încurcă în propriile declarații.

„Am câștigat foarte mult din partea oamenilor de bună credință. Am fost chiar ieri acolo, în toate zonele de la Dunăre, oamenii au spus că am făcut foarte bine, că am salvat vieți omenești, că nu am pus în pericol nici o secundă nici un român, nu s-a inundat nici o gospodărie, nu a fost nici un animal mort. A fost o campanie foarte murdară, în special din partea adversarilor politici, dar în care oamenii au văzut până la urmă că trebuie să fim oameni, că trebuie să ne ajutăm la nevoie, că e normal să salvăm vieți. Cum adică, dacă sunt sârbi, îi lăsăm să se înece? (…) Atacurile politice m-au întărit”, a spus Ponta.

Întrebat dacă nu crede că le-a dat astfel muniție adversarilor politici din campanie, el a răspuns: „E o armă murdară, pe care ei au folosit-o în mod incorect. Au fost multe minciuni, că au murit oameni, s-a dovedit că n-a murit nimeni. Eu am fost acolo, între oameni. De aici, din fața televizorului sau a tastaturii, au aruncat cu minciuni asupra mea. Oamenii au văzut cât de frică le e celor de la Putere de mine și asta mi-a adus foarte mult suport”.

Întrebat dacă a acționat peste capul autorităților, Ponta a spus: „Niciodată, un prim-ministru nu deschide el ecluze. Este o comisie la Hidroelectrica, cei de la Hidroelectrica au dat din primul moment o lămurire, e un acord din 1977, Porțile de Fier nu-s doar ale României, sunt și ale Serbiei și că au procedat conform acordului. Singurul lucru pe care eu l-am spus, poate nu m-am exprimat bine, dar în nici un caz nu era un păcat, faptul că a fost vineri noapte, vineri după ora 12 noaptea, că am convocat la Guvern toți specialiștii, toți specialiștii m-au asigurat și au avut și dreptate, că nu există nici un pericol pentru vreun cetățean român sau pentru vreo gospodărie românească și că trebuie să-i ajutăm pe vecinii sârbi. Fuseseră deja 60 de morți lângă Belgrad. Încă o dată, nu deschide premierul ecluzele, le deschid numai specialiștii, în baza acordurilor și expertizelor tehnice”.

„Eu vă mai spun încă o dată cum au fost faptele. Cu siguranță, eu le știu, dvs. nu. Vineri noapte, la ora 1 noaptea, m-am deplasat la sediul Guvernului, au venit toți specialiștii, toți specialiștii au spus foarte clar că este un pericol foarte mare pentru zona din amonte de Porțile de Fier, de inundații, că deja au murit oameni, că în zona de aval nu există nici un pericol, în afară de posibila inundare a unor terenuri și decizia pe care am luat-o atunci toți, conform legii, a fost decizia corectă de a salva vieți omenești, fără să punem în pericol pe nimeni pe partea românească. Din acest motiv, eu, dvs. probabil că stăteați acasă ieri la masa de Florii, eu am fost acolo la Maglavit, la Cetate, în toată zona de la Porțile de Fier și oamenii mi-au spus că în 2014 nu au avut absolut nici o pagubă, că ei au o relație extraordinară cu vecinii lor și că așa trebuie să ne purtăm de fiecare dată, să-i ajutăm pe vecini, când sunt la nevoie”, a mai spus Victor Ponta.