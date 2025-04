Victor Ponta, despre cum a ajuns în Guvernul lui Adrian Năstase: „M-am gândit că poate mă întreabă dacă vreau să fiu ceva șef la Sectorul 1”

În plină campanie electorală, jurnalistul Adrian Artene propune privitorilor „Altceva” o mini-serie în care îi aduce în atenție pe prezidențiabilii României, în această ediție fiind invitat Victor Ponta.

Printre altele, Ponta a vorbit despre cum a ajuns să îl cunoască pe Adrian Năstase și a declarat că a părăsit Parchetul cu o mare ezitare.

„Mare ezitare. Pe Adrian Năstase îl cunosc de când și-a căutat un asistent la facultate. Avea o asistentă, care a fost și ambasador, o doamnă extraordinară, dar care intrase în concediu prenatal, postnatal. Și Adrian Năstase era în căutarea cuiva care să-i țină locul. Așa am ajuns să-l cunosc. Procuror, dornic de afirmare, îmi plăcea să merg la facultate la studenți”, a declarat Victor Ponta.

Fostul premier a detaliat cum a ajuns să lucreze alături de Adrian Năstase.

„În 2001, când a devenit prim-ministru, m-au sunat de la cabinet: ‘Te cheamă prim-ministrul’. M-am gândit că poate mă întreabă dacă vreau să fiu ceva șef la Sectorul 1… Dar când am ajuns, uite: ‘Vreau să fii șeful Corpului de Control al Prim-Ministrului’. Habar n-aveam ce însemna șeful Corpului de Control al prim-ministrului. Dar am pus o singură condiție: să rămân procuror. Pentru mine, Adrian Năstase era acolo, sus, o figură de autoritate, și așa a rămas mereu. A zâmbit cred că a zis ‘Lăsă că vedem după un an sau doi’. Știu că l-a sunat pe procurorul general de atunci și a zis ‘detașare, vreau să vină la mine’. Știa el că din detașare după ce mă prinde microbul cu guvernul, după aia cu politica. Dar atunci când am acceptat eram convins că eu vreau să fiu procuros și atât”, a povestit Ponta la podcastul „Altceva cu Adrian Artene”.