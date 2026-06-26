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Victor Ponta: Propunerea cu Siegfried Mureșan este una anti-americană

Victor Ponta a declarat vineri seară că propunerea lui Siegfried Mureșan pentru funcția de premier ar fi „anti-americană” și ar afecta relația României cu Statele Unite.
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Iulian Moşneagu
26 iun. 2026, 23:05, Politic
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Fostul premier a susținut că Statele Unite sunt interesate de țările care se dovedesc parteneri relevanți din punct de vedere militar, economic și politic, dar că România trebuie să fie „partea activă” în această relație.

„Statele Unite ale Americii se pot lipsi de România, cum se pot lipsi și de alte țări, că ei sunt cea mai mare putere a lumii. Deci, pentru Statele Unite ale Americii, noi trebuie să fim partea activă. Nu așteptăm să se roage Trump de noi, că nu o să se roage niciodată”, a spus Victor Ponta la România TV.

El a invocat poziții publice ale lui Siegfried Mureșan față de Donald Trump și Donald Trump Jr.

„Dacă noi propunem prim-ministru o persoană, politic vorbesc, de domnul Siegfried, care pe Facebook s-a bucurat că îl arestează pe Trump, l-a certat pe Don Trump Jr., că de ce se bagă în alegeri, înseamnă că noi, vă zic direct, scuipăm pe americani, adică vrem să ne certăm cu ei”, a afirmat Victor Ponta.

Fostul premier a spus că, în opinia sa, România nu trebuie să aleagă între Uniunea Europeană și Statele Unite.

„Cred că numirea, propunerea cu Siegfried Mureșan este o propunere, evident, anti-americană”, a declarat Victor Ponta.

El a susținut că propunerea lui Siegfried Mureșan ar duce România într-o singură variantă.

„Interesul fundamental al României este să nu fie doar cu Uniunea Europeană și fără America, să nu fie doar cu America fără Uniunea Europeană, și să stea pe cele două picioare”, a spus Ponta.

„Propunerea cu Siegfried Mureșan ne taie un picior, piciorul cu America”, a mai spus fostul premier.

Europarlamentarul Siegfried Mureșan este propunerea PNL, USR și UDMR pentru funcția de prim-ministru, în timp ce PSD îl susține pe Sorin Grindeanu.

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