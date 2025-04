Victor Ponta: Vreau să fiu și eu președinte crypto-friendly

„E un tip orgolios. Nu l-am susținut pe Biden și dacă l-am susținut eu pe Biden, oricum nu asta îl deranja pe Trump. Din moment ce a stat cu mine la masă și la golf, bănuiesc că i-a trecut supărare”, spune la B1Tv Victor Ponta.

Întrebat dacă Donald Trump e un om de dreapta, Ponta spune că „Trump e Trump”, iar administrația sa este una „conservatoare, în termeni americani”.

„Este o administrație conservatoare pe de-o parte în ceea ce privește valori politice, religie, familie. Dar atenție, Administrația Trump se bazează pe cei mai puternici și mai avansați tehnologic moguli actuali. Și anume de la Elon Musk, bineînțeles. Dar în primul rând acolo nu era doar Elon Musk, erau șeful de la Google, de la Meta, Facebook, adică de la TikTok, de la Amazon, erau toți în primul rând. Deci oamenii care au cei mai mulți bani și cea mai avansată tehnologie din lume. Deci din punctul ăsta de vedere este administrația cea mai progresistă. Eu, de exemplu, am învățat. Atunci la Mar-a-Lago mi-a zis cineva, vino să ți-l prezint pe crypto-țar. Eu nu știu ce înseamnă, dom’le, crypto-țară? Adică cel care va reprezenta administrația Trump în ceea ce privește criptomonedele. Am stat puțin cu omul, n-am înțeles mare lucru. M-am întors acasă, am vorbit și eu cu niște români care fac bani legal din chestia asta. Și așa am devenit super convins că vreau să fiu și eu președinte crypto-friendly, să am un alt reprezentant pentru crypto-bitcoin, pentru tehnologie”, încheie Ponta.