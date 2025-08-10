Ministrul Sănătății: Ne-am propus să continuăm investițiile în Spitalul Județean din Ploiești

Alexandru Rogobete s-a întâlnit duminică la Ministerul Sănătății cu Virgiliu Nanu, președintele Consiliului Județean Prahova. Discuțiile s-au axat pe dezvoltarea sistemului de sănătate din Ploiești și din întreg județul Prahova.

Ministrul Sănătății arată că, în ultimii ani, Prahova a beneficiat de peste 100 de milioane de lei din fonduri PNRR, fonduri europene și fonduri de la Ministerul Sǎnǎtǎții pentru investiții care au vizat modernizarea infrastructurii medicale, reducerea infecțiilor nosocomiale, dotarea cabinetelor de medicină de familie cu aparatură performantă și implementarea de soluții digitale.

„Privind spre viitor, ne-am propus să continuăm investițiile în Spitalul Județean din Ploiești. Vizăm reabilitarea și dotarea blocului operator și a secției de ATI, precum și dezvoltarea unui Centru de politraumă de ultimă generație, finanțat din fonduri europene”, a scris duminică pe Facebook ministrul Sănătății.

El susține că aceste investiții vor ridica standardele serviciilor medicale și vor răspunde mai eficient situațiilor de urgență.