Virgil Popescu şi-a retras candidatura la funcţia de prim-vicepreşedinte PNL

„Am stat toată noaptea, până la 1-2, cu dvs. Dimineaţă m-am trezit devreme, ca să o luăm de la capăt. Am stat să mă gândesc, am stat să mă gândesc foatrte bine, ce e mai bine pentru partid. Nu a fost deloc uşor să mă înscriu în cursă contra lui Dan Motreanu, un prieten pe care-l ştiu încă de când am venit în PNL. Cred că e cel mai bibne şi cel mai înţelept este şi va fi ca Dan să intre în BEx, ca Dan să facă parte din conducerea partidului”, a spus Virgil Popescu.

El îşi depusese candidatura pentru funcţia de prim-vicepreşedinte.

„Mă bucur că suntem toţi de acord că unitatea partidului stă în forţa noastră, să fim cât mai mulţi implicaţi. E păcat că până la această dată Dan nu a fost alături de noi. E un liberal mai vechi decât mine, a participat şi a tras tot timpul la frâiele PNL. Dane, te rog să accepţi să-mi retrag candidatura şi să rămâi singur în această cursă”, a conchis Popescu.