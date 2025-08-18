Grindeanu reia povestea ceasului care ar valora 90.000 de euro: Este o chestie de prost gust

Întrebat, luni, dacă poartă un ceas de 90.000 de euro, Grindeanu a spus că „este o glumă, chiar așa o cataloghez, de prost gust, făcută în urmă cu aproximativ un an. O parte dintre voi (jurnaliștii – n.r.) ați fost cu mine la acea conferință de presă. Am același ceas de vreo patru ani de zile, cinci ani de zile. Vă rog să verificați pe net, să dați pozele. O să vedeți că este același ceas”.

Ceasul pe care îl poartă spune că este un ceas Breitling pe care a dat „mult mai puțin dacă aș fi dat, cât se spune acolo. Ar fi trebuit să scriu în declarația de avere”. Grindeanu spune că ceasul valorează „vreo două mii de euro, în jur de două mii de euro”.

„Este același ceas, puteți verifica. Eu aceste glume, efectiv glume de prost gust, le văd circulând un an de zile. N-am avut alt ceas. Ăsta este ceasul de care spuneau că e spre 90.000 de euro. Nu mi l-a furat nimeni. N-am mai mers cu avionul, să știți că n-am mai mers cu avionul… De vreo 3 luni”, a mai spus Grindeanu.