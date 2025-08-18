O delegație Hamas primește în Egipt o propunere de încetare a focului

O delegație a mișcării islamiste palestiniene Hamas a primit la Cairo, din partea mediatorilor, o nouă propunere de încetare a focului în Fâșia Gaza, a declarat pentru AFP un oficial palestinian apropiat dosarului.

„Delegația Hamas, condusă la Cairo de Khalil al-Hayya, a primit o nouă propunere din partea mediatorilor egipteni și qatarezi pentru un încetare a focului”, a declarat oficialul palestinian pentru AFP, dorind să rămână anonim. El a precizat că propunerea „se bazează pe cea a trimisului american Steve Witkoff, care prevede eliberarea deținuților israelieni în două rânduri”. „Propunerea reprezintă un acord-cadru pentru lansarea negocierilor privind o încetare permanentă a focului. Hamas va organiza consultări interne în cadrul conducerii sale” și cu liderii altor grupuri aliate privind noua propunere, a adăugat el.

Hamas a anunțat, săptămâna trecută, că o delegație de rang înalt se află la Cairo pentru discuții cu oficialii egipteni privind eforturile de obținere a unei încetări a focului în Gaza, după mai mult de 22 de luni de conflict care au dus la o situație umanitară catastrofală. Alături de Qatar și Statele Unite, Egiptul participă la medierea între Israel și Hamas, dar aceste țări nu au obținut progrese semnificative după o încetare temporară între mijlocul lunii ianuarie și sfârșitul lunii februarie 2025.