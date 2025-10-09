Hamas a primit garanții „pentru sfârșitul războiului”

Khalil al-Hayya, figură importantă a Hamas, a afirmat că a primit garanții din partea SUA și a mediatorilor implicați în negocierile de pace cu Israelul că „războiul s-a încheiat complet”, scrie BBC.

În declarația sa, Hayya afirmă că acordul include un „armistițiu permanent”, retragerea trupelor israeliene, intrarea ajutorului umanitar și redeschiderea punctului de trecere Rafah.

Hayya subliniază, de asemenea, „schimbul de prizonieri” prevăzut în acord, care, potrivit lui, va duce la eliberarea a 250 de persoane condamnate la închisoare pe viață și a 1.700 de deținuți din Gaza arestați după 7 octombrie, împreună cu toate femeile și copiii.

El adaugă că Hamas este în proces de finalizare a etapelor rămase ale acordului.

Israelul și SUA nu au comentat încă declarația Hamas.