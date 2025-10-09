Hamas acuză Israelul că manipulează termenii acordului de încetare a focului

Un purtător de cuvânt al Hamas a declarat că Israelul modifică datele și procedurile convenite în cadrul acordului de încetare a focului, acuzându-l pe premierul Benjamin Netanyahu că încearcă să arate că deține controlul asupra procesului.

Mișcarea Hamas susține că Israelul ar fi început să „manipuleze datele, listele și unele dintre procedurile” stabilite în cadrul acordului de încetare a focului.

Declarația a fost făcută de purtătorul de cuvânt Hazem Qassem, într-un interviu acordat postului Al Jazeera.

Qassem l-a acuzat pe premierul israelian Benjamin Netanyahu că întârzie aplicarea acordului pentru a „arăta poporului că el este cel care controlează și gestionează totul”.

Potrivit acestuia, Hamas se află în contact cu mediatorii internaționali pentru a „obliga ocupația să respecte ceea ce s-a convenit și să nu tergiverseze punerea în aplicare”.

Reprezentantul grupării palestiniene a spus că inițial se discutase despre intrarea în vigoare a încetării focului la prânzul zilei, dar Israelul ar fi amânat anunțul „din motive interne”.

„Continuăm să cerem ocupației să respecte acordul și le solicităm mediatorilor să o constrângă să facă acest lucru”, a adăugat Qassem.

Anterior, biroul premierului Netanyahu a anunțat că acordul de încetare a focului va intra în vigoare doar după aprobarea sa într-o ședință de guvern programată la ora 18:00.