Volodimir Zelenski va avea o întâlnire cu liderii europeni la Copenhaga

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, va fi prezent joi la Copenhaga, unde se va întâlni cu liderii europeni, potrivit unui comunicat transmis de premierul Danemarcei, Mette Frederiksen.

Conform informațiilor oficiale, Zelenski va vorbi joi în fața Comunității Politice Europene, un forum care reunește aproape 50 de șefi de stat, de guvern și reprezentanți ai Uniunii Europene, scrie Reuters.

De asemenea, guvernul danez a precizat că președintele Ucrainei va participa la o conferință de presă alături de Mette Frederiksen.