Strategia SEO se schimba dinspre optimizarea pentru pozitie catre optimizarea pentru citare, pe masura ce tot mai multe cautari se incheie fara niciun click catre un site. In Statele Unite, 68% dintre cautarile Google din inceputul lui 2026 s-au incheiat fara niciun click, conform datelor SparkToro (sursa: SparkToro, inceputul 2026), iar acest procent schimba fundamental cum se masoara succesul in digital marketing organic.

Cat de mult a scazut CTR-ul pe rezultatele organice odata cu AI Overviews?

Ahrefs a analizat 300.000 de cuvinte cheie care declanseaza AI Overviews si a masurat o scadere a CTR-ului pe pozitia 1 de la 7,3% in martie 2024 la 2,6% in martie 2025 si la doar 1,6% in decembrie 2025 (sursa: Ahrefs, decembrie 2025). Practic, o pagina care ocupa in continuare pozitia 1 organica primeste azi o fractiune din traficul pe care il primea acum doi ani, fara ca pozitia in sine sa se fi schimbat.

Ce inseamna, concret, mutarea de la pozitie la citare?

Cand un brand este citat in interiorul unui AI Overview, CTR-ul pe rezultatele organice pentru aceeasi interogare creste cu 35% fata de situatia in care brandul apare pe pagina, dar nu este citat de raspunsul generat (sursa: Seer Interactive, 2026). Aceasta diferenta arata de ce pozitia organica, singura, nu mai este un indicator complet de succes: doua pagini pot ocupa aceeasi pozitie, dar una obtine trafic mai mare pentru ca a fost aleasa ca sursa in raspunsul AI.

Ce categorii de cautari raman mai putin afectate?

Cautarile pe brand, interogarile locale si cele cu intentie tranzactionala clara raman mai putin afectate de comportamentul zero-click decat cautarile pur informationale, unde AI Overview poate raspunde complet fara ca utilizatorul sa mai aiba nevoie de o vizita pe site (sursa: SparkToro, 2026). Aceasta diferentiere schimba prioritizarea continutului: paginile informationale generice pierd trafic mai rapid decat paginile de comparatie, decizie sau paginile transactionale.

Ce inseamna aceasta schimbare pentru modul de a masura succesul SEO?

Traficul organic ramane un indicator relevant, insa nu mai este indicatorul complet, pentru ca o parte tot mai mare din valoarea unui continut se manifesta prin mentiuni si citari in raspunsurile generative, nu doar prin vizite masurabile in Google Analytics. Echipele de SEO adauga tot mai frecvent frecventa de citare in raspunsurile AI ca metrica separata, alaturi de pozitii si trafic organic clasic.

Intrebari frecvente

Cat de mult a scazut CTR-ul pe pozitia 1 din cauza AI Overviews?

De la 7,3% in martie 2024 la 1,6% in decembrie 2025, conform unei analize Ahrefs pe 300.000 de cuvinte cheie.

Ce castiga un brand daca este citat intr-un AI Overview?

Un CTR cu 35% mai mare pe rezultatele organice pentru aceeasi interogare, comparativ cu situatia in care apare pe pagina fara sa fie citat.

Toate tipurile de cautari sunt afectate la fel?

Nu: cautarile pe brand si cele tranzactionale raman mai putin afectate decat cautarile pur informationale.

Despre serviciile digitale United Media Services

Departamentul de digital marketing al United Media Services integreaza SEO, GEO si data analytics intr-un singur sistem de lucru, nu ca servicii separate facturate alaturi. Aceasta abordare permite adaptarea continua a strategiei de vizibilitate la schimbarile din comportamentul de cautare al utilizatorilor.

Strategia SEO nu dispare o data cu dezvoltarea AI Search, insa se reorganizeaza in jurul unui obiectiv nou: citarea, nu doar pozitia. Cifrele din 2025 si 2026 arata clar ca pozitia organica, singura, spune tot mai putin despre traficul real generat. Brandurile care isi adapteaza masurarea succesului dincolo de pozitii si click-uri clasice raman relevante mai mult timp in acest peisaj in schimbare.

Pentru o evaluare a modului in care brandul tau apare (sau nu) in raspunsurile generate de AI, echipa UMS poate face un audit de vizibilitate.