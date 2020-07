(P) Investiţie de peste 1 milion de euro în parcul acvatic Magic Summer Waves

Începând cu acest sezon, parcul acvatic Magic Summer Waves a fost complet renovat, ieşind astfel din sfera clasică a ştrandurilor de cartier cu facilităţi minime. Investiţia totală se ridică la un milion de euro şi vizează modernizarea completă a piscinelor, dar şi achiziţionarea unui sistem complet nou de igienizare a apei din bazine.

„Investiţia totală în ambele parcuri acvatice Magic din Bucureşti depăşeşte 1 milion de euro, iar anul acesta ne-am focusat în special pe locaţia din Drumul Taberei, Magic Summer Waves. Toate piscinele din interiorul locaţiei au fost complet renovate, la fel şi spaţiile comune şi în plus, s-au instalat 20 de scaune de hidromasaj, baldachine, cascade şi culoare de înot”, a declarat George Florea, Director General Magic Place.

Renovarea completă a tuturor piscinelor din locaţie şi placarea lor cu vitroceramică a depăşit suma de 100.000 euro, plasând astfel locaţia Magic Summer Waves în linia piscinelor de top din Bucureşti. Tot din acest an, locaţia beneficiază de zone suplimentare de şezlonguri la umbră, toate aşezate la 2m distanţă, aspect prevăzut în reglementările în vigoare privind distanţarea socială şi protecţia anti Covid-19.

„Şezlongurile sunt distanţate la 2 metri şi sunt dezinfectate după fiecare client, se măsoară zilnic nivelul de clor din apă pentru ca pericolul infectării în piscină să nu existe, locaţia beneficiind de un sistem performant de filtrare al apei. În plus, toţi angajaţii poartă măşti şi mănuşi de protecţie, iar DJ-ul reaminteşte clienţilor din oră în oră că trebuie să se respecte măsurile anti covid-19 şi să poarte mască în spaţiile închise din interiorul locaţiei’’, mai spune directorul Magic Place.

Modernizările masive din acest an continuă seria investiţiilor începute anii trecuţi atât în locaţia Magic Summer Waves, cât şi în locaţia Magic Place Aqua Park. Cele două parcuri acvatice din Bucureşti au fost atunci dotate cu un sistem performant de plată pe bază de brăţări, iar programul pentru clienţi a fost diversificat cu activităţi, precum: weekenduri tematice, programe de animaţie pentru copii, spectacole de magie, sesiuni de aqya gym în fiecare dimineaţă, dar şi jocuri şi concursuri pentru copii.

Investiţiile realizate în dezvoltarea programelor de divertisment completează toate facilităţile din interiorul locaţiilor Magic şi sunt dedicate întregii familii. Programele de animaţie şi spectacolele de magie îi încântă de fiecare dată pe cei mici, iar adulţii se pot distra în voie la concursurile de sărituri, aqua gym, meciurile de polo sau în cadrul sesiunilor de zumba dance.

„Ca în fiecare an oferim un program complet de activităţi pentru întreaga familie cu o serie de activităţi şi ne dorim ca de la an la an să dezvoltăm noi posibilităţile de distracţie în ambele parcuri acvatice’’, a mai declarat George Florea, Director General Magic Place.

Locaţiile Magic Summer Waves şi Magic Place Aqua Park sunt cele mai mari parcuri acvatice din Bucureşti. Cu o suprafaţă de 1.5 ha (Magic Summer Waves) şi respectiv 7 ha (Magic Place Aqua Park), cele două locaţii primesc în fiecare sezon peste 160.000 de vizitatori în fiecare sezon.

Parcurile acvatice fac parte din grupul Magic-Place ce reuneşte şi businessuri din domeniul horeca: Magic Place Events Grant, Magic Place Events Park, Magic Bistro, Vibere Events şi Grădina din Parc (din incinta parcului Moghioroş).