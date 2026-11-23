PPD Global, unul dintre liderii distribuției de băuturi premium din România, și Gruppo Montenegro, unul dintre principalii producători italieni din industria băuturilor spirtoase și alimentară, cu o tradiție de peste 140 de ani și un portofoliu de branduri premium recunoscute, anunță încheierea unui nou parteneriat de distribuție pentru piața din România.

Începând cu 1 ianuarie 2027, PPD Global va prelua distribuția exclusivă pe piața din România a brandurilor Vecchia Romagna, Amaro Montenegro, Nocino Benvenuti și Maraschino Buton, extinzându-și astfel portofoliul de băuturi spirtoase premium pe piața locală.

Noul parteneriat are la bază colaborarea de succes în dezvoltarea brandului Pampero pe piața din România, un rom venezuelean de referință, integrat recent în portofoliul Gruppo Montenegro.

Această colaborare reprezintă un pas important în strategia de dezvoltare și diversificare a portofoliului PPD Global România, marcând intrarea companiei într-o nouă categorie de băuturi spirtoase, brandy, prin Vecchia Romagna, unul dintre brandurile italiene cu o uriașă tradiție în domeniu. Totodată, este consolidată prezența companiei în segmentul băuturilor spirtoase, completând oferta existentă cu branduri internaționale relevante pentru diferite categorii și ocazii de consum.

Cele două companii își propun să valorifice experiența internațională și expertiza de brand a Gruppo Montenegro, cât și cunoașterea pieței locale, experiența comercială și infrastructura de distribuție ale PPD Global România. Obiectivul comun este continuarea și accelerarea dezvoltării pe termen lung a brandurilor în România, prin consolidarea prezenței acestora în toate canalele de distribuție relevante și implementarea unor inițiative comerciale și de marketing adaptate specificului fiecărei categorii.

Alexandru Frangopol – General Manager, PPD Global România: „Suntem entuziasmați de oportunitățile pe care acest parteneriat le deschide pentru PPD Global pe piața din România. Ne oferă posibilitatea de a ne consolida poziția în mai multe categorii de băuturi spirtoase, de a ajunge la noi consumatori și de a pune la dispoziția clienților noștri un portofoliu mai diversificat, care să răspundă unui spectru mai larg de preferințe și ocazii de consum. Suntem încrezători că expertiza celor două echipe și viziunea comună asupra dezvoltării brandurilor vor contribui la valorificarea întregului potențial al acestui parteneriat.”

Marco Seminaroti – Chief Commercial Officer, Gruppo Montenegro: „Parteneriatul nostru cu PPD Global reprezintă un pas important în accelerarea dezvoltării brandurilor Gruppo Montenegro pe piața din România. Împreună, ne propunem să consolidăm prezența brandurilor noastre și să oferim consumatorilor produse premium, precum Vecchia Romagna, brandy-ul nr. 1 în Italia și brandy-ul de import cu cea mai rapidă creștere din România, Amaro Montenegro, liderul categoriei de amaro premium din Italia și Pampero, un rom venezuelean emblematic.

Având în vedere experiența solidă a PPD Global în distribuție și cunoașterea aprofundată a pieței locale, suntem încrezători că acest parteneriat ne va permite să valorificăm pe deplin potențialul portofoliului nostru și să creăm noi oportunități de creștere sustenabilă.”

PPD Global România și Gruppo Montenegro își reafirmă angajamentul de a dezvolta branduri internaționale relevante pe piața din România, valorificând experiența și resursele ambelor companii pentru a răspunde oportunităților din sectorul băuturilor și al ospitalității.

Despre Gruppo Montenegro

Fondat în 1885, Gruppo Montenegro este unul dintre principalii producători italieni din industria băuturilor spirtoase și alimentară. Brandurile din portofoliul grupului au devenit simboluri ale conceptului „Made in Italy”, bucurându-se de o notorietate ridicată și de o poziție solidă în rândul consumatorilor: Amaro Montenegro, Brandy Vecchia Romagna, Select Aperitivo, ceaiurile si infuziile Bonomelli, ceaiul decofeinizat Infrè, Olio Cuore, condimentele Cannamela, Polenta Valsugana și Pizza Catarì. Acestora li se alătură branduri internaționale premium, precum Pampero, romul care a întruchipat dintotdeauna spiritul neîmblânzit al Venezuelei.

Succesul acestor branduri este rezultatul preocupării constante pentru excelență, respectului pentru tradiție și atenției acordate calității produselor și sustenabilității, valori care definesc grupul încă de la înființare.

Datorită unei rețele solide de distribuție, atât la nivel național, cât și internațional, brandurile Gruppo Montenegro au devenit adevărați ambasadori ai stilului de viață italian. Pentru mai multe informații despre companie, vizitați: https://www.gruppomontenegro.com/

Despre PPD Global România:

PPD Global, membră a grupului internațional Photos Photiades Group, este unul dintre cei mai mari distribuitori de băuturi alcoolice și non-alcoolice premium din Europa Centrală și de Sud-Est, cu peste 25 de ani de activitate în patru țări – Cipru, România, Croația și Slovenia. Prezent pe piața locală din 2007, PPD Global România este partenerul strategic al celor mai mari producători de băuturi la nivel global, precum Diageo, Gruppo Campari, Nestlé Waters, Monin, Illva Saronno, Proximo, Sazerac. Împreună cu partenerii săi, PPD Global România a construit un portofoliu impresionant de băuturi premium și super premium. Printre acestea se numără mărci emblematice de băuturi, precum Johnnie Walker, J&B, Campari, Aperol, Tanqueray, Captain Morgan, S.Pellegrino.

Pentru mai multe informații, vizitați www.ppdglobal.com & barmanacasa.ro.