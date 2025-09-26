Pregătește-ți casa pentru toamnă cu închiderile din sticlă sau foliile pentru terasă (P)

Cele mai bune investiții pe care le poți face la început de sezon sunt închiderile din sticlă și foliile pentru terasă. Ele prelungesc utilizarea spațiilor exterioare, dar contribuie și la reducerea pierderilor de căldură și la un plus de siguranță și confort. Le poți vizualiza pe Comfortex.ro, acolo unde găsești numeroase soluții pentru gospodării și spații de afaceri.

Închiderile din sticlă, soluția premium pentru balcoane și terase

Pentru cei care locuiesc la bloc, un balcon deschis este din ce în ce mai puțin utilizat în sezonul rece. Închiderea acestuia cu sticlă glisantă sau cu un sistem tip ghilotină de la compania menționată anterior schimbă complet funcționalitatea spațiului. Balconul rămâne luminos și elegant, dar în același timp protejat de vânt, ploaie și temperaturi scăzute. Panourile de sticlă securizată asigură siguranță, dar și un aspect modern, perfect integrat în arhitectura clădirii.

În ceea ce privește casele, aceste sisteme sunt ideale pentru terase sau foișoare. Acestea din urmă, în loc să fie folosite doar în sezonul cald, devin spații multifuncționale, utilizabile tot anul, chiar și iarna. Sticla oferă senzația de continuitate între interior și exterior, păstrând priveliștea, dar blocând intemperiile.

Astfel, terasa nu mai este un loc de care te bucuri doar vara, ci devine o prelungire a casei tale, protejată și versatilă. În ea te poți bucura de o cafea chiar și atunci când plouă sau bate vântul și când temperaturile de afară scad simțitor.

Folii și rulouri – protecție esențială în sezonul rece

O soluție extrem de practică pentru sezonul rece o reprezintă foliile pentru terasă. Sistemele de acoperire cu folie sunt foarte populare în România datorită eficienței și accesibilității lor. Cu cheltuieli reduse, o folie din PVC permite folosirea terasei indiferent de vreme, protejând mobilierul și prelungind durata de utilizare a spațiului. Este alegerea preferată atât de proprietarii de case, cât și de antreprenorii din HoReCa, care doresc să extindă utilizarea teraselor restaurantelor pe tot parcursul anului.

Producătorul menționat mai sus produce diverse variante, de la folie transparentă simplă, care se montează rapid pe stâlpii de susținere și formează un perete provizoriu, la sisteme mai sofisticate precum rulourile de terasă, care permit strângerea sau coborârea foliei după cum permite vremea sau confortul dorit. Folia este realizată din PVC tratat UV, rezistentă la vânt, ploaie, zăpadă și variații de temperatură, iar structura robustă asigură protecție împotriva factorilor mecanici.

Avantajul rulourilor de terasă este flexibilitatea lor. Folia se poate strânge pe un tambur cu manivelă atunci când vremea este bună, iar în zilele ploioase sau cu vânt poate fi coborâtă și fixată cu cârlige, protejând astfel mobilierul și asigurând confortul în continuare

Alte soluții pentru un confort deplin

Pe lângă închiderile din sticlă și foliile pentru terasă, pe site-ul producătorului pot fi vizualizate și alte produse care sporesc confortul locuinței în sezonul rece. Rulourile exterioare ajută la izolația termică și fonică, reduc pierderile de căldură și sporesc siguranța casei, fiind utile atât pentru apartamente, cât și pentru case.

Ușile de garaj izolate mențin temperatura constantă în spațiile adiacente și protejează bunurile, iar pergolele și copertinele permit folosirea teraselor chiar și în zilele ploioase sau cu vânt. Celor care doresc mai mult confort și sunt adepții tehnologiei, le sunt recomandate și sisteme pentru case inteligente, prin care rulourile și închiderile de terasă pot fi controlate de pe telefon sau prin comenzi vocale. Astfel, locuința devine mai eficientă energetic, mai sigură și pregătită pentru orice anotimp.