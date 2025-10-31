Alertă sanitară în România. Rujeola a revenit la nivelul de acum 50 de ani

„Atenţie, am dat înapoi o jumătate de secol! (…) Experţii români dovedesc că incidenţa actuală a rujeolei (una dintre cele mai contagioase boli umane cunoscute!) a ajuns în acelaşi loc unde a fost înainte de începerea vaccinării. Adică am dat înapoi mai mult de o jumătate de secol”, transmite pediatrul.

Organizaţia Mondială a Sănătăţii a făcut un studiu în România care arată că unul din 4 copii mici nu este vaccinat ROR şi unul din 3 şcolari nu are făcută a 2-a doză ROR.

Avertismentul medicilor de la OMS arăta: „în 2024 au fost raportate peste 127.000 cazuri de rujeolă în regiune, iar această cifră este în creştere accelerată, fiind de 2 ori mai mare decât cea din 2023″.

„Concluzia – faceţi cum consideraţi potrivit, dar am reajuns în România în zona de risc în care este posibil să apară un deces la fiecare 1000 de bolnavi de rujeolă. Adică am dat înapoi mai mult de o jumătate de secol! Ar fi prudent să vorbiţi cu medicul dumneavoastră de familie despre recuperarea vaccinării, dacă aveţi un copil nevaccinat”, transmite Mihai Craiu.