Când fiecare secundă înseamnă două vieți. Un medic explică rolul ATI în îngrijirea gravidei aflate în stare critică

Dr. Aurelia Stanciu, medic primar ATI și coordonator al Compartimentului ATI Obstetrică-Ginecologie din cadrul SCJU Sibiu, explică rolul terapiei intensive în astfel de situații.

Printre cazurile care pot necesita internarea unei gravide în secția ATI se numără complicațiile hipertensive severe ale sarcinii, precum preeclampsia și eclampsia, sindromul HELLP, hemoragiile masive înainte, în timpul sau după naștere, infecțiile severe și sepsisul.

De asemenea, terapia intensivă poate fi necesară în cazul unor afecțiuni preexistente sarcinii care se agravează, al traumatismelor severe sau al altor situații care pun în pericol viața mamei și a fătului.

În aceste cazuri, echipa ATI asigură suportul vital avansat, monitorizarea continuă și tratamentul necesar pacientelor aflate în stare critică.

Colaborarea dintre obstetrician și medicul ATI

Particularitățile organismului în timpul sarcinii fac ca îngrijirea unei paciente critice să necesite o abordare multidisciplinară. În cazul unei hemoragii masive, al unei preeclampsii severe, al eclampsiei sau al unui șoc septic, intervenția rapidă și coordonată poate fi esențială.

Colaborarea dintre obstetrician și medicul ATI poate începe înainte de apariția unei urgențe, prin consultul preanestezic și evaluarea multidisciplinară a gravidei.

Pentru pacientele cu patologii asociate severe, precum bolile cardiace, sau în cazul unor anomalii de inserție placentară, inclusiv placenta accreta sau percreta, echipa medicală poate planifica din timp momentul și modul nașterii și poate pregăti resursele necesare.

Obstetricianul urmărește evoluția sarcinii și parametrii fetali, în timp ce medicul ATI evaluează starea și rezervele fiziologice ale mamei și contribuie la stabilirea planului anestezic și de terapie intensivă.

Fiecare specialist are un rol bine definit

În cazul unei urgențe, medicul obstetrician se concentrează asupra cauzei obstetricale sau chirurgicale a problemei și intervine pentru controlul acesteia.

Medicul ATI are ca principal obiectiv resuscitarea, stabilizarea și menținerea funcțiilor vitale ale mamei.

Potrivit medicului de la SCJU Sibiu, cele două specialități se completează, iar deciziile sunt luate astfel încât să fie stabilizată mama și să fie protejat, pe cât posibil, copilul.

Îngrijirea continuă și după intervenția chirurgicală

Încheierea unei intervenții chirurgicale nu înseamnă neapărat și finalul îngrijirii pacientei critice. Atunci când starea clinică o impune, gravida este transferată în ATI pentru monitorizare continuă și tratament intensiv.

Obstetricianul continuă să urmărească evoluția pacientei și să colaboreze cu medicul ATI pentru adaptarea tratamentului la situația clinică.

Controlul durerii, mobilizarea precoce și prevenirea complicațiilor fac parte, de asemenea, din îngrijirea multidisciplinară.

În astfel de situații, tehnologia și protocoalele medicale sunt completate de comunicarea dintre specialiști și de capacitatea echipei de a interveni rapid.

„În ATI, fiecare monitor, fiecare perfuzie și fiecare intervenție au în spate aceeași misiune: să câștige timp pentru viață”, este dr. Aurelia Stanciu.

Pentru pacientele cu urgențe obstetricale severe, colaborarea dintre obstetrician și medicul ATI reprezintă o componentă esențială a îngrijirii medicale, de la evaluarea inițială și intervenția de urgență până la recuperarea postoperatorie.