Ceramide și acid hialuronic: de ce pielea uscată de pe corp are nevoie de ambele în rutina zilnică (P)

Pielea uscată de pe corp are nevoie de mai mult decât o senzație de confort imediat după aplicarea unui produs. Pentru a susține pielea uscată, formula aleasă ar trebui să vizeze două aspecte importante: hidratarea și bariera cutanată. Din acest motiv, ceramidele și acidul hialuronic sunt frecvent asociate în formulele destinate pielii uscate.

Când pielea uscată nu ține doar de lipsa unei creme mai bogate

În cazul pielii uscate, alegerea unei creme mai dense nu este întotdeauna suficientă. Pielea poate avea nevoie nu doar de confort la suprafață, ci și de ingrediente care să ajute la menținerea hidratării.

Atunci când pielea rămâne aspră, se descuamează ușor sau își pierde rapid suplețea chiar și după aplicarea regulată a unei creme de corp, contează nu doar textura produsului, ci și compoziția formulei.

Ce rol au ceramidele în îngrijirea pielii uscate

Ceramidele sunt lipide care se găsesc în mod natural în piele și fac parte din structura barierei cutanate. Ele ajută la limitarea pierderii de apă și la susținerea stratului protector al pielii.

Atunci când bariera cutanată este afectată, pielea poate deveni mai vulnerabilă la factori externi precum frigul, aerul uscat, dușurile fierbinți sau produsele de curățare mai agresive. În timp, pielea poate deveni mai aspră, mai puțin suplă și mai predispusă la descuamare.

De aceea, ceramidele sunt frecvent incluse în formulele pentru pielea uscată, mai ales atunci când obiectivul este susținerea barierei cutanate și menținerea confortului pielii de la o aplicare la alta.

Ce rol are acidul hialuronic într-o cremă de corp

Acidul hialuronic este cunoscut pentru capacitatea sa de a atrage și menține apa la nivelul pielii. Face parte din categoria ingredientelor umectante și este frecvent inclus în formulele orientate spre hidratarea pielii.

Într-o cremă hidratantă de corp, acidul hialuronic poate fi util atunci când pielea pare deshidratată, lipsită de suplețe sau mai puțin netedă. El contribuie la hidratarea pielii și poate susține senzația de confort după aplicare.

Atunci când pielea pierde ușor apa, acidul hialuronic este adesea asociat cu ingrediente care susțin și bariera cutanată.

De ce sunt asociate frecvent în formulele pentru pielea uscată

Ceramidele și acidul hialuronic au roluri diferite, dar complementare.

Acidul hialuronic contribuie la hidratarea pielii. Ceramidele ajută la susținerea barierei cutanate și la menținerea acestei hidratări. Din acest motiv, cele două ingrediente se regăsesc frecvent împreună în formulele destinate pielii uscate.

Pentru pielea uscată de pe corp, această asociere poate răspunde mai bine nevoilor pielii decât o formulă care se bazează doar pe o textură bogată sau pe un singur tip de ingredient.

Când poate fi utilă o formulă care combină ceramide și acid hialuronic

Semnele pielii uscate pot include textura aspră, lipsa de suplețe și pierderea rapidă a confortului după aplicarea unei creme. Aceste manifestări pot apărea frecvent la nivelul brațelor, coatelor, genunchilor, gambelor sau gleznelor.

Atunci când pielea continuă să pară uscată la scurt timp după aplicare, poate fi utilă o formulă care combină ingrediente orientate atât spre hidratare, cât și spre susținerea barierei cutanate.

În acest context, o cremă de corp care conține ceramide și acid hialuronic poate fi potrivită pentru îngrijirea pielii uscate.

Cum alegi o cremă de corp pentru pielea uscată

Atunci când alegi o cremă de corp pentru pielea uscată, textura este importantă, dar nu este singurul criteriu. O formulă potrivită poate include ingrediente umectante, precum acidul hialuronic sau glicerina, ingrediente care susțin bariera cutanată, precum ceramidele, și ingrediente emoliente, care contribuie la netezirea aspectului pielii.

O cremă foarte bogată poate oferi confort imediat după aplicare, însă eficiența unei formule depinde și de ingredientele pe care le conține. Pentru pielea uscată de pe corp, contează nu doar textura produsului, ci și modul în care formula susține hidratarea și bariera cutanată.

Concluzie

Pentru pielea uscată de pe corp, hidratarea și susținerea barierei cutanate sunt două aspecte adesea strâns legate între ele. Atunci când pielea își pierde suplețea, devine aspră sau se descuamează ușor, o formulă care combină ceramide și acid hialuronic poate fi potrivită în rutina de îngrijire.

Acidul hialuronic contribuie la hidratarea pielii, iar ceramidele ajută la menținerea acestei hidratări prin susținerea barierei cutanate. De aceea, cele două ingrediente sunt frecvent asociate în formulele destinate pielii uscate.