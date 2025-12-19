Prima pagină » Sănătate » Deodorant vs antiperspirant. Diferențele explicate de un expert

Deodorant vs antiperspirant. Diferențele explicate de un expert

Transpirația este benefică, întrucât este sistemul nostru personal de răcire prin evaporare. Pentru a controla acest lucru, mulți oameni folosesc zilnic un antiperspirant sau un deodorant. Totuși, fiecare acționează diferit. Află mai jos cum.
Deodorant vs antiperspirant. Diferențele explicate de un expert
Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa: Pixabay
Diana Nunuț
19 dec. 2025, 17:58, Ştiinţă-Sănătate

Vara, combinația dintre căldură și activitate fizică duce adesea la transpirație excesivă. Majoritatea dintre noi transpirăm cel puțin jumătate de litru pe zi, iar pentru a ține sub control acest fenomen, mulți oameni folosesc un antiperspirant sau un deodorant.

Totuși, cele două produse sunt diferite și funcționează distinct.

Pentru a înțelege mai bine ce produs este mai potrivit pentru nevoile fiecăruia, trebuie să se știe că transpirația secretată de corpul nostru este, de fapt, inodoră (fără miros). Ea provine în principal din două tipuri de glande: ecrine și apocrine.

Glandele sudoripare ecrine sunt cele responsabile pentru cea mai mare cantitate de transpirație și sunt situate pe cea mai mare parte a corpului. Această transpirație conține, de asemenea, electroliți și cantități mici de alte substanțe care, de obicei, nu produc mirosuri neplăcute.

Mai multe multe tipuri de bacterii care trăiesc pe piele se hrănesc cu această transpirație și, în acest fel, sunt produse substanțe volatile și mirositoare. Acestea sunt cele care provoacă mirosul corporal, notează Science Alert.

Rolul antiperspirantelor

Toate antiperspirantele funcționează în același mod, întrucât acestea conțin ingrediente active care împiedică organismul să elimine transpirația.

Ingredientele care au acest efect sunt, de obicei, una dintre varietățile de săruri care conțin metale, cel mai frecvent clorhidrat de aluminiu, clorură de aluminiu sau un compus de zirconiu-aluminiu.

Altfel spus, antiperspirantele acționează ca un dop dop temporar care împiedică fluxul de transpirație către suprafața pielii. În aceste condiții, odată ce bacteriile de pe piele nu mai intră în contact cu substanțe, nu mai sunt produse mirosuri nedorite.

Cum funcționează deodorantele

Spre deosebire de antiperspirante, deodorantele acționează diferit. Ele permit transpirației să se scurgă pe piele, dar împiedică apoi mirosul să fie eliberat sau să devină detectabil. Acest lucru se realizează cu ajutorul unei game de ingrediente diferite, printre care și unele parfumuri, concepute pentru a masca mirosurile nedorite.

În aceste condiții, dacă se dorește doar eliminarea mirosului, un deodorant poate face treaba. Dacă o persoană dorește să transpire mai puțin, atunci va avea nevoie de un antiperspirant.

Recomandarea video

EXCLUSIV A mințit Guvernul României în fața Curții de Justiție a UE? O întrebare născută din Concluziile Avocatului General în dosarul privind prescripția
G4Media
Gheorghe a dat lovitura cu un soi de usturoi pe care îl vinde cu 100 de lei kilogramul. Și străinii îl cumpără
Gandul
Ce boală are Dan Petrescu, de fapt? Motivul real pentru care s-a topit pe picioare
Cancan
Cea mai frumoasă profesoară de matematică din România e colega lui Gabi Tamaș!
Prosport
19 decembrie 1989. Ziua grevei generale de la Elba Timișoara. Pregătiri pentru momentul istoric al eliberării de comunism
Libertatea
Ce se întâmplă dacă lași luminițele de Crăciun aprinse peste noapte? Cât îți încarcă factura la energie
CSID
Mașini premium SH cu probleme. Expert: „Check engine aprins, beculețe care clipocesc...”
Promotor