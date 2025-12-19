Deodorant vs antiperspirant. Diferențele explicate de un expert

Vara, combinația dintre căldură și activitate fizică duce adesea la transpirație excesivă. Majoritatea dintre noi transpirăm cel puțin jumătate de litru pe zi, iar pentru a ține sub control acest fenomen, mulți oameni folosesc un antiperspirant sau un deodorant.

Totuși, cele două produse sunt diferite și funcționează distinct.

Pentru a înțelege mai bine ce produs este mai potrivit pentru nevoile fiecăruia, trebuie să se știe că transpirația secretată de corpul nostru este, de fapt, inodoră (fără miros). Ea provine în principal din două tipuri de glande: ecrine și apocrine.

Glandele sudoripare ecrine sunt cele responsabile pentru cea mai mare cantitate de transpirație și sunt situate pe cea mai mare parte a corpului. Această transpirație conține, de asemenea, electroliți și cantități mici de alte substanțe care, de obicei, nu produc mirosuri neplăcute.

Mai multe multe tipuri de bacterii care trăiesc pe piele se hrănesc cu această transpirație și, în acest fel, sunt produse substanțe volatile și mirositoare. Acestea sunt cele care provoacă mirosul corporal, notează Science Alert.

Rolul antiperspirantelor

Toate antiperspirantele funcționează în același mod, întrucât acestea conțin ingrediente active care împiedică organismul să elimine transpirația.

Ingredientele care au acest efect sunt, de obicei, una dintre varietățile de săruri care conțin metale, cel mai frecvent clorhidrat de aluminiu, clorură de aluminiu sau un compus de zirconiu-aluminiu.

Altfel spus, antiperspirantele acționează ca un dop dop temporar care împiedică fluxul de transpirație către suprafața pielii. În aceste condiții, odată ce bacteriile de pe piele nu mai intră în contact cu substanțe, nu mai sunt produse mirosuri nedorite.

Cum funcționează deodorantele

Spre deosebire de antiperspirante, deodorantele acționează diferit. Ele permit transpirației să se scurgă pe piele, dar împiedică apoi mirosul să fie eliberat sau să devină detectabil. Acest lucru se realizează cu ajutorul unei game de ingrediente diferite, printre care și unele parfumuri, concepute pentru a masca mirosurile nedorite.

În aceste condiții, dacă se dorește doar eliminarea mirosului, un deodorant poate face treaba. Dacă o persoană dorește să transpire mai puțin, atunci va avea nevoie de un antiperspirant.