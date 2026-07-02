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Franța: Fără țigări pentru generațiile născute după 2009

Asigurările de sănătate din Franța propun interzicerea vânzării de țigări către persoanele născute după 2009, într-o măsură care ar urma să creeze o „generație fără tutun”. Inițiativa face parte dintr-un set mai amplu de propuneri privind prevenția în sănătate și reducerea cheltuielilor medicale.
Franța: Fără țigări pentru generațiile născute după 2009
Maria Miron
02 iul. 2026, 19:17, Știrile zilei
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Propunerea apare în raportul anual privind cheltuielile și veniturile („Charges et produits”), publicat joi de Casa Națională de Asigurări de Sănătate din Franța. Potrivit Le Figaro, documentul este destinat inclusiv pregătirii dezbaterilor bugetare din toamnă.

Instituția franceză susține că interdicția ar putea duce la apariția unei „generații fără tutun”, după modelul adoptat recent de Regatul Unit, care a devenit „a doua țară din lume” ce votează o astfel de măsură.

Exemplul Regatului Unit

Directorul general al Asigurărilor de Sănătate din Franța, Thomas Fatôme, spune că Franța nu are motive să rămână în urmă față de alte state.

„Nu există niciun motiv să fim mai proști decât ei. Franța este capabilă să facă asta”, a spus Fatôme, referindu-se la exemplul britanic. El a adăugat că, „în ciuda a tot ceea ce s-a făcut” până acum, de la avertismentele de pe pachete până la creșterea prețurilor, Franța este într-o situație mai slabă decât vecinii săi în privința fumatului.

Prevenția, „bătălia deceniului”

Oficialitățile franceze de sănătate propun și ca Nutri-Score – sistemul de etichetare care indică valoarea nutrițională a alimentelor printr-o scară de la A la E – să devină obligatoriu pe produsele ambalate, alături de informații privind gradul de ultraprocesare al alimentelor.

Samira Lehaine, președinta consiliului instituției, a declarat că a venit momentul ca politicile de sănătate să pună un accent mai mare pe prevenție. „Prevenția este bătălia deceniului și reprezintă o investiție bună”, a afirmat Lehaine.

Alte propuneri: vaccinare pentru seniori și cască obligatorie

Casa Națională de Asigurări de Sănătate din Franța recomandă organizarea, în următorii doi ani, a unei campanii naționale de vaccinare împotriva pneumococului pentru persoanele de peste 65 de ani, după modelul campaniei anuale de vaccinare antigripală.

În prezent, doar 18,7% dintre persoanele din această categorie de vârstă sunt vaccinate, iar costurile generate de pneumonii și alte infecții pneumococice sunt estimate la 2,7-3,4 miliarde de euro pe an.

Printre celelalte măsuri de prevenție se numără și obligativitatea purtării căștii pentru bicicliști și pentru utilizatorii trotinetelor electrice cu vârsta de peste 12 ani. Instituția motivează propunerea prin creșterea numărului de accidente produse în timpul deplasărilor către și de la locul de muncă, care au fost cu 7,6% mai numeroase în 2024 decât în anul precedent și s-au dublat față de 2017.

Obiectiv: reducerea cheltuielilor

Potrivit instituției, ansamblul măsurilor propuse ar putea genera economii de aproximativ 3,9 miliarde de euro pe an, contribuind la menținerea sustenabilității cheltuielilor sistemului de sănătate până în 2030.

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