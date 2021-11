GALERIE FOTO Will Smith şi-a propus să slăbească 10 kilograme în 20 de săptămâni. A intrat în panică după prima săptămână

În luna mai, actorul Will Smith, 53 de ani, a publicat o fotografie în care s-a descris ca fiind „în cea mai proastă formă a vieţii mele”. Fostul Prinţ de BelAir acuza lockdown-ul din perioada pandemiei.

De atunci, a decis să acorde prioritate sănătăţii şi formei sale, pe care le neglijase o vreme. Rezultatul? Incredibil. În puţin peste 5 luni, Smith este alt om. Este de nerecunoscut, în comparaţie cu luna mai.

Will Smith are un corp super-tonifiat şi, per total, este mult mai slab şi mai musculos decât era când şi-a început călătoria de fitness. Hashtag-urile care însoţesc videoclipul în care îşi arată forma confirmă faptul că transformarea a avut loc: #bestshapeofmylife, #fittok şi #gymtok.

Videoclipul publicat pe reţelele de socializare nu este altceva decât trailerul unui serial documentar intitulat „The Best Shape of My Life” şi disponibil pe canalul de Youtube al lui Smith.

Două zile cu ouă fierte tari şi legume crude

De-a lungul episoadelor, aflăm şi ce l-a adus pe Smith în acel punct. Spune că şi-a stabilit obiectivul să pierdă 10 kilograme în 20 de săptămâni. Dar, la doar o săptămână după începerea proiectului, actorul s-a cântărit şi a constatat că s-a îngrăşat jumătate de kilogram, în loc să slăbească! Aşa că timp de 2 zile nu a mâncat aproape nimic, în afară de ouă fierte tari şi legume crude.

Antrenorul său a fost cel care l-a convins să revină pe drumul cel bun, explicând că nu întotdeauna creşterea în greutate în timpul unei diete şi al unui regim de antrenament este neapărat un semn rău.

După cum se vede în videoclipurile de pe canalul ei de Youtube, vedeta a alternat antrenamentele de forţă, cu greutăţi, cu activitate aerobică de mare intensitate, răsfăţându-se chiar şi la unele efecte speciale. Unul dintre toate: şi-a făcut fotografia în vârful Burj Khalifa din Dubai, cel mai înalt zgârie-nori din lume.

Nimic special, cu excepţia faptului că Smith a urcat pe jos toate cele 2.909 de trepte ale zgârie-norilor, până în turla clădirii.