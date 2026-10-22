Intervenție complexă de chirurgie vasculară pentru o complicație severă (P)

Problemele sale au început la vârsta de 19 ani, când a fost diagnosticat cu boala cronică de rinichi, având ambii rinichi polichistici, dintre care unul atrofiat. Bărbatul a beneficiat de un transplant renal de la mama sa, care i-a permis să ducă o viață normală timp de 25 de ani.

Într-o zi, starea sa de sănătate s-a complicat. În urma unei infecții cu coronavirus, a apărut o reacție de rejet a grefei renale, iar Iulian a fost nevoit să înceapă hemodializa. Pentru a facilita tratamentul, i-a fost creată o fistulă arteriovenoasă, care s-a dilatat anevrismal în contextul unei hipertensiuni arteriale. Ca urmare a acestei complicații, Iulian a fost internat timp de aproximativ o lună și jumătate. După montarea unei proteze vasculare la braț, membrul stâng a ajuns de două ori mai mare decât cel drept, apărând un hematom de dimensiunea unei mingi de tenis.

Îngrijorați de starea acestuia, familia a căutat o altă părere medicală. În urma mai multor recomandări, bărbatul a ajuns la Dr. Sorin Băilă, medic primar chirurgie vasculară la Spitalul Clinic SANADOR. Aici, examenul clinic și ecografia Doppler au confirmat dilatarea anevrismală a fistulei și prezența trombozei la nivelul membrului superior, situație care impunea tratament imediat.

Dr. Sorin Băilă a efectuat o intervenție complexă, prin care a desființat fistula arteriovenoasă brahio-cefalică de la brațul stâng, a rezecat dilatația anevrismală și a realizat o angioplastie de lărgire cu petec la nivelul arterei brahiale. Ulterior, pentru continuarea dializei, i-a creat pacientului o nouă fistulă arteriovenoasă cu proteză la brațul drept.

Sora lui Iulian își amintește teama trăită în acele momente, când familia se gândea că bărbatul ar putea să-și piardă nu doar brațul, ci și viața.

Evoluția postoperatorie a fost însă favorabilă, fără complicații, iar după fizioterapie, Iulian a ajuns să-și folosească din nou, fără probleme, mâna stângă.

Pentru familie, un rol important l-a avut și relația cu medicul care i-a efectuat tratamentul. Dr. Sorin Băilă le-a explicat în detaliu cum trebuie îngrijită și utilizată fistula, oferindu-i pacientului sfaturi și încurajări la fiecare vizită. Sora lui Iulian consideră că acest sprijin l-a ajutat pe fratele său să își recapete și încrederea după experiența dificilă.

La Spitalul Clinic SANADOR, pacienții au acces la intervenții de chirurgie vasculară, realizate de medici experimentați, într-unul dintre cele mai bine dotate blocuri operatorii din România. Operațiile sunt efectuate cu sprijinul specialiștilor din Secția de Anestezie și Terapie Intensivă de categoria I, cu nivel de competență extinsă.